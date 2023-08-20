Комфорт місцевих жителів понад усе: які найзручніші міста для життя у світі у 2023 році

З кожним роком світова динаміка та вимоги до комфортного життя змінюються. Проте існують міста, які незмінно залишаються на піку рейтингів завдяки своєму поєднанню культури, інфраструктури та інновацій.

У 2023 році, на тлі глобальних викликів, з якими ми стикаємось у світі — ці міста змогли залишатися острівцем, де місцями можна відчути справжній комфорт та гармонію.

Детальніше про те, які саме міста вважаються найкращими для проживання у 2023 році, розповіли журналісти BBC.

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Відень, Австрія

Столиця Австрії неодноразово очолювала рейтинг за індексом комфортності проживання. Тимчасово Відень втрачав цю позицію лише у 2021 році через пандемію, коли музеї та ресторани були закриті.

З чудовими показниками стабільності, охорони здоров’я, освіти та інфраструктури, Відень залишається ідеальним місцем для життя своїх мешканців.

Мельбурн, Австралія

Як Мельбурн, так і Сідней відновили свої позиції в ТОП-10 після того, як впали у рейтингу через пандемію коронавірусу. Нині вони займають третє і четверте місце відповідно.

Мельбурн був відзначений найвищою оцінкою в Австралії за культуру та навколишнє середовище. Саме ці аспекти жителі міста особливо цінують.

Ванкувер, Канада

Загалом три канадських міста, включаючи Калгарі та Торонто, увійшли до десятки найкращих цього року. Однак Ванкувер виділився, зайнявши п’яте місце завдяки високим показникам культури та довкілля.

Ці риси жителі Ванкувера особливо цінують та наголошують на них, говорячи про комфорт міста.

Осака, Японія

Осака займає десяте місце у списку і є єдиним містом з Азії в десятці. Місто отримало найвищі показники зі стабільності, охорони здоров’я та освіти. Враховуючи зростання вартості життя у всьому світі, доступність Осаки є великою перевагою для її жителів.

Окленд, Нова Зеландія

Окленд, який розділяє десяте місце з Осакою, оскільки ці два міста набрали однакову кількість балів, зробив великий стрибок у рейтингу, піднявшись на понад 25 позицій з минулого року.

Такий різкий стрибок зумовлено, зокрема й завдяки пізньому послабленню обмежень після пандемії, що тривали до вересня 2022 року. Крім ідеального рейтингу освіти, Окленд також має високі показники у сфері культури та довкілля, що підтверджується відгуками жителів.

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