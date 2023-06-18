Собираешься в путешествие за границу? Рассказываем, в каких местах действует строгий запрет на фото

В 21 веке поехать в отпуск и не привезти оттуда миллион фото из разных мест — звучит маловероятно. Ведь хочется поделиться пережитыми впечатлениями с родственниками и друзьями.

Но знаешь ли ты, что в некоторых популярных туристических местах действует строгий запрет на фотографирование?

Поэтому если не хочешь испортить отдых из-за обычного селфи — фотоэксперты ParrotPrint рассказали для издания The Sun о семи местах, где действует запрет на фото.

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Фото с большими кошками в Нью-Йорке

Фотографирование с любыми большими кошками в зоопарках, цирках и на карнавалах Нью-Йорка запрещено.

Запрет был введен в 2014 году из-за роста количества селфи с тиграми. Каждый нарушитель данного запрета будет оштрафован на сумму до 1000 долларов США.

Автор данного законопроекта Линда Розенталь заявила, что его целью было остановить эксплуатацию животных.

Дом драгоценностей, Лондонский Тауэр

В этом месте запретили делать фото из соображений безопасности. За соблюдением посетителями этого правила тщательно следят охранники и камеры видеонаблюдения.

Памплона, Испания

Памплона — это небольшой город в Испании, который хорошо известен тем, что там проводят энсьеро, что с испанского переводится как забег быков.

Однако в городе действует запрет на фото с быками, учитывая то, что это опасно. Поэтому все, кого поймают за этим делом, будут оштрафованы на 3000 евро.

Музей Ван Гога, Амстердам

Администрация музея, посвященного жизни и творчеству Винсента Ван Гога, в Амстердаме запретила делать фотографии и селфи.

В музее заявили, что фотографирование отвлекает посетителей от наслаждения искусством и нарушает права других посетителей на приватность.

Сикстинская капелла, Ватикан

В Сикстинской капелле, что находится в Ватикане, запретили делать селфи и любые фотографии.

Это правило было введено после реставрации, профинансированной японской телекомпанией Nippon Television Network в 1980 году, и связано с условием эксклюзивных прав на фотографирование внутри храма.

Саудовская Аравия

В Саудовской Аравии запрещено делать фотографии во время паломничества в Мекку.

Это правило аргументируют тем, что это считается неуважением, поскольку Мекка — это священное место, где происходит акт поклонения.

Озеро Тахо, Калифорния

Туристам на озере Тахо запрещено делать селфи из-за угрозы встречи с дикими животными.

Местные власти ввели запрет из-за опасений, что люди будут слишком близко подходить к медведям, которые живут в этом районе, чтобы сделать селфи, что может иметь негативные последствия.

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