Подорожі та натхнення

Збираєшся у подорож за кордон? Розповідаємо, у яких місцях діє сувора заборона на фото

Діана Просяник, редакторка сайту 18 Червня 2023, 18:00
заборона на фото
Фото: Unsplash

Більше новин
Пташки на мільйон доларів знищеної російської техніки — робота дронів
Працюють по норах! Як дрони-камікадзе знищують росіян й техніку на мільйони доларів
Фонд "Українські вогнеборці"
Україна надихає своєю сміливістю британців! Волонтери передали рятувальникам броньований автомобіль
Найпоширеніші кишкові інфекції літа: як себе убезпечити
Миття рук недостатньо! Як убезпечити себе від кишкових інфекцій літа та які вони бувають
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Дивитись більше

Матеріали по темі

ТОП-7 бюджетних країн для відпочинку українців влітку 2023
Відпочити удвох до $500? Топ-7 бюджетних країн для відпочинку 2023
як оформити страхування для виїзду за кордон
Подорожуй безпечно: як оформити страховку для виїзду за кордон
Громадянство
Як отримати громадянство США 2023 українцям: усі можливі методи отримання
Що можна провозити до Польщі через кордон з Україною: список
Щоб не було проблем на митному контролі: що можна провозити з України до Польщі — список

Відео
0:10:29
Пташки на мільйон доларів знищеної російської техніки — робота дронів

Працюють по норах! Як дрони-камікадзе знищують росіян й техніку на мільйони доларів
0:03:31
Фонд "Українські вогнеборці"
Україна надихає своєю сміливістю британців! Волонтери передали рятувальникам броньований автомобіль
0:04:55
Навчання з бойової медицини
Кожен може бути “швидкою допомогою”! На Харківщині проводять курси підготовки бойових медиків
0:03:26
Врятовані собаки з Херсонщини шукають дім: як допомогти
800 кілометрів до нових родин! Врятовані собаки з Херсонщини знаходять господарів
0:03:51
Глинотерапія для військових
Глинотерапія для психологічного розвантаження: як військові проходять реабілітацію у Львові
0:13:12
Книга Деокупація Богдана Логвиненка: спосіб донести жахи війни світу
Варварство, невігластво, геноцид. Книга Деокупація Богдана Логвиненка — спосіб донести світу жахи війни
0:03:32
музей порцеляни у Києві
Картини, квіти та навіть мереживо з кераміки! Як культура порцеляни різних країн світу зібралась під одним дахом
0:10:12
Опір окупантам
Самостійно зробив вибухівку, щоб протистояти окупантам! Історії найсміливішого партизанського опору
0:05:39
Як приготувати смачну каву вдома: секрети від баристи
Наче з кав’ярні! Як приготувати смачну каву — секрети та рецепт від баристи
Карта бойових дій в Україні
ЗСУ звільняють нові території, а росіяни — підтверджують свою репутацію терористів: карта бойових дій в Україні 17 червня в режимі онлайн
Більше відео
Страйк сценаристів у США: яка його ціль та у зв'язку з чим
Читати далі
Відкласти олівці! Чому в США вже понад місяць триває страйк Гільдії сценаристів та як це вплине на індустрію
трендові аксесуари
Читати далі
Окуляри, накидки та пояси: шість трендових аксесуарів твого літа 2023

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь