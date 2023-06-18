Збираєшся у подорож за кордон? Розповідаємо, у яких місцях діє сувора заборона на фото

У 21 столітті поїхати у відпустку і не привезти звідти мільйон фото з різних місць — звучить малоймовірно. Адже хочеться поділитися пережитими враженнями з родичами та друзями.

Та чи знаєш ти, що в деяких популярних туристичних місцях діє сувора заборона на фотографування? Тож якщо не хочеш втрапити у халепу за кордоном і зіпсувати відпочинок через звичайне селфі — фотоексперти ParrotPrint розповіли для видання The Sun про сім місць, де діє заборона на фото.

Фото з великими кішками у Нью-Йорку

Фотографування з будь-якими великими кішками в зоопарках, цирках і на карнавалах Нью-Йорка заборонено.

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Заборона була впроваджена у 2014 році через зростання кількості селфі з тиграми. Кожний порушник даної заборони буде оштрафований на суму до 1000 доларів США.

Авторка даного законопроекту Лінда Розенталь заявила, що його метою було зупинити експлуатацію тварин.

Будинок коштовностей, Лондонський Тауер

У цьому місці заборонили робити фото з міркувань безпеки. За дотриманням відвідувачами цього правила ретельно стежать охоронці та камери відеоспостереження.

Памплона, Іспанія

Памплона — це невелике місто в Іспанії, яке добре відоме тим, що там проводять енсьєро, що з іспанської перекладається як забіг биків.

Проте у місті діє заборона на фото з биками, зважаючи на те, що це небезпечно. Тож усі, кого спіймають за цією справою, будуть оштрафовані на 3000 євро.

Музей Ван Гога, Амстердам

Адміністрація музею, що присвячений життю і творчості Вінсента Ван Гога, в Амстердамі заборонила робити фотографії та селфі.

У музеї заявили, що фотографування відволікає відвідувачів від насолоди мистецтвом та порушує права інших відвідувачів на приватність.

Сикстинська капела, Ватикан

У Сикстинській капелі, що знаходиться у Ватикані, заборонили робити селфі та будь-які фотографії.

Це правило було введено після реставрації, профінансованої японською телекомпанією Nippon Television Network у 1980 році, та пов’язано з умовою ексклюзивних прав на фотографування всередині храму.

Саудівська Аравія

У Саудівській Аравії заборонено робити фотографії під час паломництва до Мекки.

Це правило аргументують тим, що це вважається неповагою, оскільки Мекка — це священне місце, де відбувається акт поклоніння.

Озеро Тахо, Каліфорнія

Туристам на озері Тахо заборонено робити селфі через загрозу зустрічі з дикими тваринами.

Місцева влада ввела заборону через побоювання, що люди будуть занадто близько підходити до ведмедів, які живуть у цьому районі, щоб зробити селфі, що може мати негативні наслідки.

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