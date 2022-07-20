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Медовый, Яблочный, Ореховый: когда отмечают Спасы 2022 и традиции их празднования

Богдана Макалюк, редактор сайта 20 июля 2022, 17:30
Спасы 2022: когда Медовый, Яблочный и Ореховый Спас
Фото: Unsplash

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