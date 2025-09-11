Свалява: куда можно сходить в сердце Карпат

У Карпат много городов-курортов, а в каждом из них существуют невероятные места, которые следует посетить каждому. Читай в материале, куда можно сходить в Сваляве и как хорошо и продуктивно провести время на отдыхе.

Свалява: интересные места городка, которые следует посетить

Свалява, как и другие города в Карпатах, имеет большое количество мест, завораживающих собственной красотой. Также отметим, что Свалява считается одним из лучших курортов в Карпатах, поэтому отдых там точно того стоит.

Михайловская церковь

Среди всех достопримечательностей Свалявы тебе следует посетить Михайловскую церковь. Она считается важной частью культурного наследия Свалявы и имеет интересную историю, тесно связанную с событиями Закарпатья.

Храм служит местом для празднований и религиозных обрядов. Находится он рядом с кладбищем на улице Быстрянской.



Церковь Успения Пресвятой Девы Марии

Эта достопримечательность поражает величием и красотой: высокие окна в стиле готики, стрельчатые арки и массивные башни создают незабываемое впечатление и заслуживает твоего внимания.

Здесь регулярно проходят богослужения и другие культурные мероприятия. Каждый из посетителей имеет возможность помолиться или просто насладиться спокойствием этого места, пропитанного тишиной и необычной красотой.



Свалявский мемориальный парк

Если возникает вопрос, что нужно посетить в Сваляве, кроме церквей, тебе сюда. Этот парк расположен на месте бывшего советского концентрационного лагеря, чем служит напоминание о трагической истории нашего народа и издевательства над украинцами.

Это место, проникнутое скорбью, уважением и памятью о жертвах сталинских репрессий, убитых без объективной причины.

Остров Марта-Маргарита

Это невероятное место для ощущения полного отдыха, где ты можешь не только устроить пикник, но и порыбачить в реке Латорица, достаточно богатой количеством рыбы. Кроме этого, никто не будет запрещать тебе освежиться в прохладной горной воде среди жаркого лета.

Чтобы добраться до этого острова, сначала нужно доехать до реки Латорица, и уже возле нее следует найти аренду лодки или катера, чтобы добраться до места отдыха. В среднем дорога занимает 30-40 минут.

Обавский камень

Свалява известна не только видами, но и камнями, хотя на самом деле это вершина зрелого вулкана — миллионы лет назад в этом месте происходили химические процессы, в результате которых мы можем сейчас наблюдать скальные образования.

С вершины Обавского камня у тебя на ладони будет невероятно красивый вид на Карпатские горы, где ты сможешь увидеть непроглядные леса и другие вершины.

Кроме Свалявы, в Карпатах можно посетить не менее интересный город — читай, что посмотреть в Рахове и как отдохнуть в столице Карпат.

Фото: Rest.in

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!