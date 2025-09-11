Свалява: куди можна сходити у серці Карпат

Карпати мають багато містечок-курортів, а у кожному з них існують неймовірні місця, які слід відвідати кожному. Читай у матеріалі, куди можна сходити у Сваляві та як гарно та продуктивно провести час на відпочинку.

Свалява: цікаві місця містечка які слід відвідати

Свалява, так само як і інші міста в Карпатах, має велику кількість місць, що заворожують власною красою. Також зазначимо, що Свалява вважається одним із найкращих курортів у Карпатах, тож відпочинок там буде точно того вартий.

Михайлівська церква

Серед усіх цікавинок Сваляви тобі точно слід відвідати Михайлівську церкву. Вона вважається важливою частиною культурної спадщини Сваляви й має цікаву історію, що тісно пов’язана з подіями Закарпаття.

Храм слугував місцем для святкувань та релігійних обрядів. Знаходиться він поруч з цвинтарем на вулиці Бистрянській.



Церква Успіння Пресвятої Діви Марії

Ця пам’ятка вражає власною величністю й красою: високі вікна у стилі готики, стрільчасті арки та масивні вежі створюють незабутнє враження та заслуговує твоєї уваги.

Тут регулярно проходять богослужіння та інші культурні заходи. Кожен з відвідувачів має можливість помолитися або просто насолодитися спокоєм цього місця, що просякнуте тишею та незвичною красою.



Свалявський меморіальний парк

Якщо виникає питання, що слід відвідати у Сваляві окрім церков — тобі сюди. Цей парк розташований на місці колишнього радянського концентраційного табору, чим служить нагадування про трагічну історію нашого народу та знущання влади над українцями.

Це місце, що просякнуте скорботою, повагою та пам’яттю про жертв сталінських репресій, що були вбиті без об’єктивної причини.

Острів Марта-Маргарита

Це неймовірне місце для відчуття повного відпочинку, де ти можеш не лише влаштувати пікнік, а й порибалити у річці Латориця, що є доволі багатою на кількість риби. Окрім цього ніхто не заборонятиме тобі освіжитися у прохолодній гірській воді серед спекотного літа.

Щоб дістатися до цього острова, спочатку треба доїхати до річки Латориця, і вже коло неї слід знайти оренду човна чи катеру, щоб дістатися місця відпочинку. В середньому дорога займає 30-40 хвилин.

Обавський камінь

Свалява відома не лише краєвидами, але й камінням, хоча насправді це вершина зрілого вулкана — мільйони років тому у цьому місці відбувалися хімічні процеси, в результаті яких зараз ми можемо спостерігати скельні утворення.

З вершини Обавського каменю у тебе на долоні буде неймовірно красивий краєвид Карпатських гір, де ти зможеш побачити непроглядні ліси та інші вершини.

Окрім Сваляви, у Карпатах можна відвідати не менш цікаве місто — читай, що можна подивитися у Рахові та як відпочити у столиці Карпат.

Фото: Rest.in

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!