Рахів: що подивитися у географічному центрі Європи

Одне з найпопулярніших міст у серці Карпат, що відоме не лише чарівними краєвидами, але й вважається географічним центром усієї Європи — Рахів. Читай у матеріалі, куди можна сходити, на що подивитися та де зробити мальовничі фото.

Рахів: що цікавого можна подивитися

Географічна мітка Європи

Рахів є доволі багатим містом на музеї, архітектурні пам’ятки та просто місця, які є популярними серед туристів. І, певно, перша серед пам’яток, яку треба відвідати — географічна мітка Європи.

Вона знаходиться у с. Ділове, на правому березі річки Тиса, неподалік від Рахова. Тут є можливість зробити декілька пам’ятних фото на згадку, і хвалитися знайомим та друзям, що ти був (-ла) у центрі Європи.

Лиса гора, або Роза вітрів

Також, цікавим та захоплюючим місцем є гойдалка на Лисій горі, або Роза вітрів. Погодься: покататися на гойдалці з мальовничим краєвидом Карпат, та й просто подивитися на природу — неперевершено, і точно запам’ятається надовго.

Єдиний момент, який може відлякувати — це треба підкорити Лису гору пішки або на авто.

Підвісні мости над Тисою та пам’ятник гуцулу

Щодо інших місць, які точно варто відвідати: підвісні мости над Тисою і пам’ятник гуцулові. Що стосується мостів, то їх є декілька — можна обрати будь-який і зробити просто неймовірні фотографії на фоні гірської річки та величних гір — вони вийдуть особливо атмосферними.

А щодо пам’ятника, то він один із небагатьох у світі, що присвячений саме гуцулам, і саме через цю особливість варто побачити його та сфотографуватися.

Рахів: які музеї можна відвідати

Музей гуцульської бриндзі

У Рахові є на що подивитися окрім природньої краси: місто відоме не лише живописними краєвидами, але й немалою кількістю музеїв.

Один із найбільш популярних та відвідуваних — Музей гуцульської бриндзі. Саме тут туристи поринають у світ виготовлення овечого сиру. Для кращого та глибшого засвоєння інформації, виставка доповнюється переглядом кінострічки Гуцульська овеча бриндзя.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Музей гуцульської різьби Юрія Павловича

Не менш відомий Музей гуцульської різьби Юрія Павловича, що теж у Рахові. Майстер працює у стилі традиційного та сухого різьблення — усі експонати існують в єдиному екземплярі й відтворити знову їх не вдасться, адже вони виготовляються конкретно для цього музею та спадщини Гуцульщини.



Щодо графіка роботи та цін на вхід та екскурсії слід уточнювати за гарячими лініями, адже вони можуть не збігатися з інформацією на сайтах.

Ти можеш поїхати на відпочинок не лише у гори — читай, як можна відпочити у Полтавській області усією сім’єю та отримати багато емоцій.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!