Погода в Карпатах в октябре 2025 года: тепло в горах

Карпаты — это место, где можно прекрасно отдохнуть от городского шума, от плохих мыслей и которым гордится украинский народ. Читай в материале, какая будет погода в Карпатах в октябре 2025 года и стоит ли ожидать осадков.

Погода в Карпатах в октябре 2025 года: первая декада, с 01.10 по 10.10

Первые 10 дней в Карпатах в октябре будут самыми теплыми за весь месяц: днем температура воздуха будет колебаться от +13° до +17°, а в ночное время суток — от +4° до +8°. Осадков в первую декаду не ожидается.

Облачных дней почти не будет: только 1 и 9 октября солнышка мы не увидим, а 2, 5, 6 и 10 прогнозируется переменная облачность. Во все остальные дни погода будет теплой: солнце будет играть своими лучиками и создавать особую осеннюю атмосферу.

Прогноз погоды в Карпатах в октябре 2025 года: вторая декада, с 11.10 по 20.10

Погода в Карпатах будет радовать всех жителей и гостей гор, ведь как для середины октября, температура воздуха будет довольно теплой. Днем показатель термометра будет на отметках от +13° до +15°, а ночью — от +5° до +7°. Осадков также не прогнозируется.

На этот раз ситуация с облачностью полностью изменится: только один день порадует нас ясной погодой, а именно 18 октября. 11, 14, 15, 19 числа будут полностью облачные дни, а во все остальные — переменная облачность, которая будет медленно плыть по небу.

Погода в Карпатах в октябре 2025 года: третья декада, с 21.10 по 31.10

Погода в октябре в Карпатах будет провожать нас до следующего месяца осени прохладой: днем температура будет в диапазоне +11…+14°, тогда как ночь будет совсем холодной — +2…+7°. Осадков не предвидится и в третью декаду, как и в другие части месяца.

Также отметим, что последние дни будут почти совсем без солнца: только 21, 25 и 27 числа будут полностью ясные дни, а 23 и 28 ожидается переменная облачность. Все остальные дни обещают быть полностью облачными без намека на солнечные лучи.

В целом октябрь в Карпатах выдастся довольно умеренным и теплым, учитывая, что Карпаты — тот регион, который встречает холода первым. Поэтому наслаждайся последними теплыми днями в горах, пока есть время и возможность, ведь такая погода бывает не каждый год.

