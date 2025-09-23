Погода в Карпатах в жовтні 2025 року: тепло у горах

Карпати — це те місце, де можна прекрасно відпочити від міського шуму, від поганих думок та яким пишається український народ. Читай у матеріалі, якою буде погода в Карпатах в жовтні 2025 року та чи очікувати опадів.

Погода в Карпатах в жовтні 2025: перша декада, з 01.10 по 10.10

Перші 10 днів у Карпатах у жовтні будуть найтеплішими за увесь місяць: вдень температура повітря коливатиметься від +13° до +17°, тоді як у нічний час доби — від +4° до +8°. Опадів під час першої декади не передбачається.

Хмарних днів майже не буде: лише 1 та 9 жовтня сонечка ми не побачимо, а 2, 5, 6 та 10 прогнозується мінлива хмарність. В усі інші дні погода буде теплою: сонце гратиме власними промінчиками та надаватиме особливу осінню атмосферу.

Прогноз погоди в Карпатах в жовтні 2025 року: друга декада, з 11.10 по 20.10

Погода в Карпатах радуватиме усіх жителів та гостей гір, адже як для середини жовтня, температура повітря буде доволі теплою. Вдень показник термометра буде на позначках від +13° до +15°, а вночі — від +5° до +7°. Опадів так само не прогнозується.

Цього разу ситуація з хмарністю повністю зміниться: лише один день порадує нас ясною погодою, а саме 18 жовтня. 11, 14, 15, 19 числа будуть повністю хмарні дні, а у всі інші — мінливі хмари, що повільно плистимуть небом.

Погода в Карпатах в жовтні 2025 року: третя декада, з 21.10 по 31.10

Погода у жовтні у Карпатах проводжатиме нас до наступного місяця осені з прохолодою: вдень температура буде у діапазоні +11…+14°, тоді як ніч буде зовсім холодною — +2…+7°. Опадів не передбачається й у третю декаду, як і в інші частини місяця.

Також зазначимо, що останні дні будуть майже зовсім без сонця: лише 21, 25 та 27 числа будуть повністю ясні дні, а 23 та 28 очікується мінлива хмарність. Усі інші дні обіцяють бути повністю хмарними без натяку на сонячне проміння.

Загалом жовтень у Карпатах видасться доволі помірним та теплим, враховуючи, що Карпати — той регіон, що зустрічає холоди найпершим. Тому насолоджуйся останніми теплими днями в горах, поки є час та можливість, адже така погода буває не кожен рік.

