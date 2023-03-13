Фильмы, которые подарят вдохновение и весеннее настроение — подборка от Оли Жуковцовой

Если весеннее настроение к тебе еще не пришло, мы знаем, как это исправить. Исполнительница главной роли в сериале Молодая Нового канала Оля Жуковцова поделилась романтическими кинолентами, которые сама любит просматривать. Топ-6 фильмов для весеннего настроения — подборка.

Топ-6 фильмов для весеннего настроения — подборка Оли Жуковцовой

Актриса рассказывает, что любит глубокое философское кино, но весной испытывает потребность просматривать романтические комедии. Фильмы о красивых и счастливых отношениях поднимают ей настроение. Она решила рассказать о лучших и тебе.

Привидение

Этот фильм о любви, которая не знает преград. По сюжету жизнь Сэма обрывается. Однако душа его не может обрести покоя. Сэм становится призраком, а потом узнает не только о причине своей смерти, но и о том, что ждет его возлюбленную Молли.

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Пока ты спал

Каждое утро Люси видит незнакомца, с которым она хотела бы быть вместе. И судьба сводит их. В канун Рождества девушка спасает избранника мечты от гибели. Но он впадает в кому.

Родственники, которые приехали к пострадавшему в больницу, решили, что девушка — его невеста. Люси становится частью большой семьи и находит то, чего ей так не хватало. Но что она будет делать, когда Питер проснется?

Чего хотят женщины

Ник Маршалл работает в рекламном агентстве. Он очаровывает женщин и уверен, что знает все, чего они хотят. Но судьба подбросила ему испытание. Руководство компании назначило нового босса — Дарси, ведь она лучше разбирается в рекламе товаров для женщин.

Возмущенный Ник должен изучать повседневные средства для женщин. С ним происходит несчастье, после которого он может читать мысли женщин. Поможет ли это Нику улучшить отношения с семьей и обрести любовь?

50 первых поцелуев

Генри не хочет серьезных отношений, но он влюбляется в красавицу Люси с первого взгляда. Между ними стремительно развиваются чувства. Но на следующий день девушка странно ведет себя и делает вид, что никогда раньше не видела Генри.

Как оказалось, Люси страдает от кратковременной потери памяти. Но Генри не хочет ее терять и готов добиваться любимую каждый день.

В ритме сердца

17-летняя Руби — единственная, кто слышит в семье глухих. Она помогает родителям и брату заниматься рыболовным бизнесом, поступает в местный школьный хор и проявляет свои особые способности к музыке.

Руководитель хора убеждает Руби попробовать силы в музыкальной школе. Теперь девушка вынуждена выбирать между мечтой и семьей.

Лучшие выходные

Фильм рассказывает о жизни героев четырех новелл. Они иногда пересекаются по улицам Киева. Все герои отправились в столицу на выходные и имеют свои планы. Парень из Германии хочет найти девушку, в которую он влюбился онлайн.

Одесситка ищет папу-рокера, которого не видела 10 лет. Парни из Кривого Рога планируют устроить легендарный мальчишник. А у карьеристки из Львова вообще нет планов гулять по Киеву — она хочет подготовиться к предстоящему собеседованию.

Все их планы пойдут насмарку.

А посмотреть сериал Молодая с участием Оли Жуковцовой ты сможешь уже с 20 марта на Новом канале.

Ранее мы рассказывали о 10 фильмах марта с особой атмосферой.

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