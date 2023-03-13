Фільми, які подарують натхнення і весняний настрій — добірка від Олі Жуковцової

Якщо весняний настрій до тебе ще не завітав, ми знаємо, як це виправити. Виконавиця головної ролі в серіалі Молода Нового каналу Оля Жуковцова поділилася романтичними кінострічками, які сама любить переглядати. Топ-6 фільмів для весняного настрою — добірка.

Топ-6 фільмів для весняного настрою — добірка Олі Жуковцової

Акторка розповідає, що любить глибоке філософське кіно, але навесні відчуває потребу переглядати романтичні комедії, Фільми про красиві та щасливі стосунки підіймають їй настрій. Тож вона вирішила розповісти про найкращі і тобі.

Привид

Цей фільм про кохання, яке не знає перешкод. За сюжетом, життя Сема обривається. Однак душа його не може знайти спокою. Сем стає привидом, а потім дізнається не лише про причину своєї смерті, а й про те, що чекає на його кохану Моллі.

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Поки ти спав

Щоранку Люсі бачить незнайомця, з яким вона хотіла б бути разом. І доля зводить їх. Напередодні Різдва дівчина рятує обранця мрії від загибелі. Але він впадає в кому.

Родичі, які приїхали до постраждалого в лікарню, вирішили, що дівчина — його наречена. Люсі стає частиною великої родини і знаходить те, чого їй так бракувало. Але що вона буде робити, коли Пітер прокинеться?

Чого хочуть жінки

Нік Маршал працює в рекламному агентстві. Він зачаровує багатьох жінок і впевнений, що знає про все, чого вони хочуть. Але доля підкинула йому випробування. Керівництво компанії призначило нового боса — Дарсі, вона краще розбирається в рекламі товарів для жінок.

Обурений Нік має досліджувати повсякденні засоби для жінок. З ним трапляється нещастя, після якого він може читати жіночі думки. Чи допоможе це Ніку покращити стосунки з родиною і знайти кохання?

50 перших поцілунків

Генрі не хоче серйозних стосунків, та він закохується в красуню Люсі з першого погляду. Між ними стрімко розвиваються почуття. Але наступного дня дівчина дивно поводиться і вдає, що ніколи раніше не бачила Генрі.

Як виявилося, Люсі страждає на короткочасну втрату пам’яті. Але Генрі не хоче її втрачати і готовий добиватися кохану щодня.

У ритмі серця

17-річна Рубі — єдина, хто чує в сім’ї глухих. Вона допомагає батькам і брату займатися рибальським бізнесом, вступає до місцевого шкільного хору й виявляє свої особливі здібності до музики.

Керівник хору переконує Рубі спробувати сили в музичній школі. Тож тепер дівчина змушена вибирати між мрією та родиною.

Найкращі вихідні

Фільм розповідає про життя героїв чотирьох новел. Вони інколи перетинаються на вулицях Києва. Всі герої вирушили до столиці на вихідні й мають свої плани. Хлопець з Німеччини хоче знайти дівчину, в яку закохався онлайн.

Одеситка шукає тата-рокера, якого не бачила 10 років. Хлопці з Кривого Рогу планують влаштувати легендарну парубоцьку вечірку. А кар’єристка зі Львова взагалі не має планів гуляти Києвом — вона хоче підготуватися до майбутньої співбесіди.

Усі їхні плани підуть шкереберть.

А подивитися серіал Молода за участю Олі Жуковцової ти зможеш уже з 20 березня на Новому каналі.

Раніше ми розповідали про 10 фільмів березня з особливою атмосферою.

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