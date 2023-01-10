Искусство — неотъемлемая часть нашей жизни. С ним мы растем не только физически — детские рисунки, фильмы, посещение музеев, но и культурно. Каждый художник переживает и изображает баталии по-своему, поэтому картины войн одновременно ужасающие и непревзойденные.

Увидеть, что чувствовали и как показывали битвы и борьбу художники, нужно однозначно. В нашем материале ты найдешь подборку картин, как известные художники изображали войну сквозь года.

Война на полотнах: как известные художники изображали войну

Кэте Колльвиц — Конец, Женщина с мертвым ребенком, Голод

Немецкая художница пережила много потерь во время Первой мировой войны. После гибели сына главной темой ее полотен стали отчаяние, боль утрат, материнство. Ее картины позволяют почувствовать боль и увлечение творчеством.

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Картины Конец, Женщина с мертвым ребенком и Голод пронизывают, заставляют ощутить боль тех, кто на них изображен. Кэте Колльвиц — художница, творившая в стиле экспрессионизма, поэтому сочетание ужаса и высокого искусства можно отследить почти во всех работах. В ее творческом наследии также есть гравюры на дереве и литографии.

Отпечатки истории на холсте: как известные художники изображали ужасы войны сквозь года / 3 Фотографии

Сальвадор Дали — Лицо войны

Испанский художник Сальвадор Дали имеет несколько картин, посвященных войне. Картина Лицо войны была написана под впечатлениями от начала Второй мировой войны.

На ней изображено лицо посреди пустыни, его кусают змеи. На холсте применен оптический эффект иллюзии, который можно увидеть в глазах. Иллюзия черепов символизирует нескончаемый поток смертей. В серию военных картин входят и Мягкая конструкция с вареными бобами и Жираф в огне.

Рембрандт Харменс ван Рейн — Ночная стража

Полное название картины звучит так: Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рейтенберга. Она была написана в 1642 году и является крупнейшей среди картин “золотой эпохи” голландской живописи.

По мнению историков, картина была написана после визита королевы Марии Медичи в Амстердам. За время хранения значительная часть холста потемнела, и потому увидеть в полной мере события пока невозможно.

Эжен Делакруа — Свобода, ведущая народ

Картина французского художника посвящена июльской революции 1830 года во Франции. Восстание против династии Бурбонов завершилось приходом к власти либерального правительства короля Луи-Филиппа.

Женщина в центре картины олицетворяет Свободу, ведущую людей телами погибших. В ее руке флаг Французской революции и ружье. Марианна до сих пор является своеобразным символом французской нации, поэтому эта картина дорога для народа и страны. Сейчас холст хранится в Лувре в Париже.

Артур Орленов — Казаки гетмана Петра Сагайдачного завоевывают Кафу

Украинский художник узбекского происхождения Артур Орленов изобразил победоносное и славное сражение за Кафу между запорожскими казаками и турками в 1616 году. Сейчас Орленов является главным художником студии Украинского батального искусства.

Среди творческих наследий у Артура Орленова есть такие известные картины, как Даниил Острожский в битве на Синих Водах, Полковник Иван Богун, Конотопская битва и другие. Сейчас известно о более 200 полотнах художника.

Елена Либерти — Еленовка

Киевлянка Елена Либерти пишет картины, посвященные украинским военным, защитникам Мариуполя и Азовстали. Раньше она создавала муралы в Мариуполе. На картине запечатлен украинский военный в плену российских оккупантов в Еленовке.

Ранее мы рассказывали, какие муралы появились в Украине во время войны.

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