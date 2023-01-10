Подорожі та натхнення

Відбитки історії на полотні: як відомі художники зображували жахи війни крізь роки

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 10 Січня 2023, 17:00
Війна на полотнах: як відомі художники зображували жахи війни

Більше новин
Озоновий шар Землі: що це таке, чим корисний та як його відновити
За 20 років озоновий шар нарешті відновиться! Що це таке та чим загрожувало його руйнування
Що таке атопічний дерматит
Атопічний дерматит детально: що це таке та чи можна його вилікувати
Місячний календар успішних днів на січень 2023
Коли планувати важливі справи? Місячний календар сприятливих дат на січень 2023
Мішель Хазанавічус
Нам потрібні ваші цінності: іменитий французький лауреат Оскара зібрав €125 тис. для потреб України
Дивитись більше

Матеріали по темі

Добірка найкращих українських пісень, які вийшли під час війни: ТОП-20 пісень
І розважитись, і поплакати, і порелаксувати — добірка українських пісень, створених під час війни
дрон-камікадзе
Дрон-камікадзе: характеристики та як працює безпілотник
Вадим Мітков
Унікальні роботи: як художник створює мистецтво на знаряддях для убивств
Різдвяне світло для надії.
Різдвяне світло для надії! Дивись, як швейцарський митець осяяв Київ у рамках арт-туру на підтримку України

Відео
0:13:13
Скільки ракет ще лишилося в Росії: яка їхня якість

Залізли глибоко у недоторканний запас! Чому не всі російські ракети долітають до України та чи багато їх лишилося
0:01:16
Обстріл Очакова 9 січня: Віталій Кім розповів, куди влучили окупанти
Дорогими ракетами — по мінах Другої світової. Кім про обстріл Очакова та “успіх” росіян
0:07:36
Соледар зараз: бої за місто та новини з Соледару сьогодні 10.01.2023
Соледар під потужним штурмом! Ситуація у місті, тактика окупантів та чому вони змінили свій фокус
0:03:37
Ферма в Черкасах
Господарство, яке не можна зупинити: як виживають ферми під час відключень
0:03:21
Корисні солодощі для ЗСУ
За секретним рецептом! Як роблять енергетичні солодощі для ЗСУ
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 10 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:13
Нове озброєння України
Смертоносні новинки на передовій: що ж так лякає ворога?
0:03:59
Реабілітація військових
Медики безкоштовно реабілітують військових на Прикарпатті та розвивають медицину в Україні
0:05:54
Яка ситуація на кордоні України: кількість пасажирів та нелегалів
Збільшений пасажиропотік та десятки нелегалів: яка наразі ситуація на кордоні України
0:06:59
Яка ситуація в енергосистемі України
Дефіцит електрики нікуди не подівся. Чи справді з холодами кожен відчує погіршення?
Більше відео
косметика фото
Читати далі
Повний режим догляду за шкірою: шість важливих кроків
Збільшення губ
Читати далі
Що не можна робити після збільшення губ — пояснює експертка

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь