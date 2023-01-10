Мистецтво — невіддільна частина нашого життя. З ним ми ростемо не лише фізично — дитячі малюнки, фільми, відвідування музеїв, а й культурно. Кожен митець переживає і зображує баталії по-своєму, тому картини війн є водночас жахливими й неперевершеними.

Побачити, що відчували і як показували битви та боротьбу митці, однозначно потрібно. У нашому матеріалі ти знайдеш підбірку картин, як відомі художники зображували жахи війни крізь роки.

Війна на полотнах: як відомі художники зображували жахи війни

Кете Колльвіц — Кінець, Жінка з мертвою дитиною, Голод

Німецька художниця пережила багато втрат під час Першої світової війни. Після загибелі сина головною темою її полотен стали відчай, біль втрат, материнство. Картини дають змогу пережити біль і захват творчістю.

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Картини Кінець, Жінка з мертвою дитиною та Голод проймають, змушують відчути біль тих, хто на них зображений. Кете Колльвіц — художниця, що творила в стилі експресіонізму, тому поєднання жаху і високого мистецтва можна відслідкувати майже в усіх роботах. До її доробку також входять і гравюри на дереві та літографії.

Відбитки історії на полотні: як відомі художники зображували жахи війни крізь роки / 3 Фотографії

Сальвадор Далі — Обличчя війни

Іспанський художник Сальвадор Далі має кілька картин, які присвячені війні. Картина Обличчя війни була написана під враженнями від початку Другої світової війни.

На ній зображене обличчя посеред пустелі, його кусають змії. На полотні застосований оптичний ефект ілюзії, який можна побачити в очах. Ілюзія черепів символізує нескінченний потік смертей. До серії воєнних картин належать і М’яка конструкція з вареними бобами та Жираф у вогні.

Рембрандт Харменс ван Рейн — Нічна варта

Повна назва картини звучить так: Виступ стрілецької роти капітана Франса Баннінга Кока і лейтенанта Віллема ван Рейтенберґа. Вона була написана в 1642 році і є найбільшою серед картин “золотої доби” голландського живопису.

На думку істориків, картина була написана після візиту королеви Марії Медічі в Амстердам. За час зберігання значна частина полотна потемніла, і тому побачити повною мірою події складно.

Ежен Делакруа — Свобода, що веде народ

Картина французького художника присвячена липневій революції 1830 року у Франції. Повстання проти династії Бурбонів завершилось приходом до влади ліберального уряду короля Луї-Філіпа.

Жінка в центрі картини втілює Свободу, яка веде людей тілами загиблих. У її руці — прапор Французької революції і рушниця. Маріанна й досі є своєрідним символом французької нації, тому ця картина дорога для народу і країни. Зараз полотно зберігається в Луврі в Парижі.

Артур Орльонов — Козаки гетьмана Петра Сагайдачного здобувають Кафу

Український художник узбецького походження Артур Орльонов зобразив переможну і славетну битву за Кафу між запорозькими козаками і турками в 1616 році. Зараз Орльонов є головним художником студії Українського батального мистецтва.

Серед творчого доробку в Артура Орльонова є такі відомі картини, як Данило Острозький у битві на Синіх Водах, Полковник Іван Богун, Конотопська битва та інші. Нині відомо про понад 200 полотен художника.

Олена Ліберті — Оленівка

Киянка Олена Ліберті пише картини, присвячені українським захисникам, оборонцям Маріуполя та Азовсталі. Раніше вона створювала мурали в Маріуполі. На картині зображений український військовий у полоні російських окупантів в Оленівці.

Раніше ми розповідали, які мурали з’явилися в Україні під час війни.

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