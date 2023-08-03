Учитывай это при выезде. Состояние очередей на границах 3 августа — данные от Госпогранслужбы

Если ты планируешь выезжать за границу, следует учитывать очереди. Ведь сейчас украинцы гораздо больше выезжают и возвращаются. Читай в нашем материале, какое время ожидания на границе с Венгрией и Польшей, а также другими странами.

Время ожидания на границе с Венгрией: сколько придется ждать

По информации Западного регионального управления Госпогранслужбы по состоянию на 3 августа 15:00, очереди на границах с Венгрией таковы:

Тиса — 35 л/а, 19 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Звонковое — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 8:00 до 19:00);

Косино — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 8:00 до 20:00);

Лужанка — 15 л/а, 0 пешеходов;

Вилок — 15 л/а, 0 пешеходов.

Интерактивную карту пунктов пропуска на границе от ГНСУ можно найти по ссылке.

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Очереди на границе с Польшей

Ягодин — 20 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется) ;

Устилуг — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется) ;

Угринов — 45 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется) ;

Рава-Русская — 80 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется) ;

Грушев — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется) ;

Краковец — 140 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется) ;

Шегини — 75 л/а, 7 автобусов, 40 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Нижанковичи — 10 г/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);

Смольница — 100 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Таким образом, наиболее загруженными пунктами пропуска сейчас являются: Ягодин, Краковец, Рава-Русская и Шегини.

Очереди на границах: сколько придется ждать

Словакия:

Малый Березный — 40 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Ужгород — 15 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется) ;

; Малые Селменцы — 0 пешеходов (работает с 9:00 до 21:00).

Румыния:

Дьяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется) ;

; Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;

Порубное — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);

Дьяковцы — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Мамалыга — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Россошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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