Путешествия и вдохновение

Учитывай это при выезде. Состояние очередей на границах 3 августа — данные от Госпогранслужбы

Анастасия Грубрина, редактор сайта 03 августа 2023, 17:15
Час очікування на кордоні з Угорщиною: скільки доведеться чекати
Фото: Государственная пограничная служба Украины

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