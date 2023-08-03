Учитывай это при выезде. Состояние очередей на границах 3 августа — данные от Госпогранслужбы

Если ты планируешь выезжать за границу, следует учитывать очереди. Ведь сейчас украинцы гораздо больше выезжают и возвращаются. Читай в нашем материале, какое время ожидания на границе с Венгрией и Польшей, а также другими странами.
По информации Западного регионального управления Госпогранслужбы по состоянию на 3 августа 15:00, очереди на границах с Венгрией таковы:
Интерактивную карту пунктов пропуска на границе от ГНСУ можно найти по ссылке.
Фото: скрин карты ГПСУ
Ягодин — 20 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
Устилуг — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
Угринов — 45 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
Рава-Русская — 80 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
Грушев — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
Краковец — 140 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
Шегини — 75 л/а, 7 автобусов, 40 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
Нижанковичи — 10 г/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);
Таким образом, наиболее загруженными пунктами пропуска сейчас являются: Ягодин, Краковец, Рава-Русская и Шегини.
Словакия:
Румыния:
Раньше мы рассказывали, кто из мужчин призывного возраста выезжает из Украины.
А чтобы узнавать самое важное и интересное, подписывайся на Telegram и Instagram Вікон.