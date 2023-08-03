Враховуй це під час виїзду. Стан черг на кордонах 3 серпня — дані від Держприкордонслужби

Якщо ти плануєш виїжджати за кордон, слід враховувати черги. Адже зараз українці значно більше виїжджають та повертаються. Читай у нашому матеріалі, який час очікування на кордоні з Угорщиною та Польщею, а також іншими країнами.

Час очікування на кордоні з Угорщиною: скільки доведеться чекати

За інформацією Західного регіонального управління Держприкордонслужби станом на 3 серпня 15:00, черги на кордонах з Угорщиною такі:

Тиса — 35 л/а, 19 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється) ;

; Дзвінкове — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 8:00 до 19:00);

Косино — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 8:00 до 20:00);

Лужанка — 15 л/а, 0 пішоходів;

Вилок — 15 л/а, 0 пішоходів.

Інтерактивну мапу пунктів пропуску на кордоні від ДПСУ ти можеш знайти за посиланням.

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Ягодин — 20 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється) ;

; Устилуг — 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється) ;

; Угринів — 45 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється) ;

; Рава-Руська — 80 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється) ;

; Грушів — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється) ;

; Краківець — 140 л/а, 4 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється) ;

; Шегині — 75 л/а, 7 автобусів, 40 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

Нижанковичі — 10 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ);

Смільниця — 100 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Таким чином найбільш завантаженими пунктами пропуску зараз є: Ягодин, Краківець, Рава-Руська та Шегині.

Черги на кордонах: скільки доведеться чекати

Словаччина:

Малий Березний — 40 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

Ужгород — 15 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється) ;

; Малі Селменці — 0 пішоходів (працює з 9:00 до 21:00).

Румунія:

Дякове — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється) ;

; Солотвино — 0 л/а, 0 пішоходів;

Порубне — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

Красноїльськ — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);

Дяківці — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Мамалига — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

Кельменці — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

Росошани — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

Сокиряни — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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