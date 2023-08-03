Враховуй це під час виїзду. Стан черг на кордонах 3 серпня — дані від Держприкордонслужби

Якщо ти плануєш виїжджати за кордон, слід враховувати черги. Адже зараз українці значно більше виїжджають та повертаються. Читай у нашому матеріалі, який час очікування на кордоні з Угорщиною та Польщею, а також іншими країнами.
За інформацією Західного регіонального управління Держприкордонслужби станом на 3 серпня 15:00, черги на кордонах з Угорщиною такі:
Інтерактивну мапу пунктів пропуску на кордоні від ДПСУ ти можеш знайти за посиланням.
Фото: скрин мапи ДПСУ
Таким чином найбільш завантаженими пунктами пропуску зараз є: Ягодин, Краківець, Рава-Руська та Шегині.
Словаччина:
Румунія:
Раніше ми розповідали, хто з чоловіків призовного віку виїжджає з України.
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