Подорожі та натхнення

Враховуй це під час виїзду. Стан черг на кордонах 3 серпня — дані від Держприкордонслужби

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 03 Серпня 2023, 17:15
Час очікування на кордоні з Угорщиною: скільки доведеться чекати
Фото: Державна прикордонна служба України

Більше новин
пастила, морозиво, в'ялена вишня
Три небанальні способи заготувати ягоди до зими: не тільки варення та джем
захист прав військових
Вибір між справедливістю та мовчанням. Що варто знати про захист прав військових та куди звертатися за допомогою
томатна паста рецепт
Не гірше, ніж у магазині! Як приготувати томатну пасту вдома
грибок нігтів
Не терпи неприємні симптоми! Усе про грибок нігтів: види, діагностика, лікування
Дивитись більше

Матеріали по темі

пастила, морозиво, в'ялена вишня
Три небанальні способи заготувати ягоди до зими: не тільки варення та джем
захист прав військових
Вибір між справедливістю та мовчанням. Що варто знати про захист прав військових та куди звертатися за допомогою
тактична медицина
Це фатально! Тата Кеплер про неякісні турнікети та інші проблеми тактичної медицини на передовій
що таке птср
Посттравматичний розлад детально: чому виникає та як лікувати

Відео
0:12:49
тактична медицина

Це фатально! Тата Кеплер про неякісні турнікети та інші проблеми тактичної медицини на передовій
Єдиний реєстр свердловин: хто має платити за воду
За воду з колодязів доведеться платити? Розповідаємо про Єдиний реєстр свердловин та як це працює
Карта бойових дій в Україні 03.08.2023 онлайн
Безрезультатні спроби ворога відновити положення: карта бойових дій в Україні 3 серпня в режимі онлайн
0:05:24
Прикордонники із Волині
Зараз або ти, або тебе… Прикордонники з Волині відверто розповіли про перші дні на передовій
0:06:02
Дрони в Україні
Ці пташки знищують ворожу техніку на мільйони доларів! Усе про українську дронну галузь
Карта бойових дій в Україні 02.08.2023 онлайн
ЗСУ вибили росіян південніше Авдіївки! Карта бойових дій в Україні 2 серпня в режимі онлайн
0:03:58
військові хірурги
Бачили все, на що вибух може перетворити людське тіло: як військові хірурги витягають бійців з того світу
0:04:07
Вирощування лохини
Продає лохину і волонтерить. Історія ветерана АТО, що віднайшов себе у фермерстві
0:04:45
Історія пожежників-добровольців
Рятують життя попри небезпеку! Історія пожежників-добровольців, які вражають сміливістю
0:06:25
Замінованість України сягнула площі кількох європейських держав
Більше за площу кількох європейських держав. Замінованість України сягає мільйонів гектарів — що відомо
Більше відео
грибок нігтів
Читати далі
Не терпи неприємні симптоми! Усе про грибок нігтів: види, діагностика, лікування
Куди піти в Одесі у серпні 2023: добірка цікавих подій
Читати далі
Прощайся з літом красиво! Куди сходити в Одесі у серпні 2023 — культурний дайджест від Вікон

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь