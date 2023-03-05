Вдохновение уже летает в весеннем воздухе! Выставки марта в Киеве: куда пойти в столице

Если зимой хотелось сидеть дома, закутаться одеялом и попивать горячий чай, то весной хочется гулять. Хочется больше времени проводить на улице, знакомиться с новыми людьми и искать вдохновение на новые проекты и достижение поставленных целей.

В этом могут помочь музеи, галереи и тематические выставки. Несмотря на все сложности, культурная жизнь продолжает развиваться. Появляется все больше художников, желающих отвлечь от негатива, рассказать свои истории или истории тысячи украинцев.

Мы расскажем тебе о самых интересных выставках марта в Киеве. Можно выбрать, которая больше нравится, и посетить в свой выходной.

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Выставки в Киеве в марте 2023

Азовсталь: новые смыслы

Место проведения: Национальный музей истории Украины

Дата: до 9 марта

В Национальном музее Украины решили устроить выставку, целью которой является напомнить украинцам об Азовстале. В стенах этого металлургического завода сотни украинских бойцов сдерживали врага своими силами. На выставке можно увидеть фотографии Дмитрия “Ореста” Казацкого, которые узнают во всем мире.

Также на выставке представлены документы, личные вещи и воспоминания защитников Азовстали. Один из экспонатов — разрисованная артиллерийская гильза, которую в музей передал командующий Сухопутными войсками в 2016–2019 годах генерал-полковник Сергей Попко.

Выставочный проект в Модуле временности

Место проведения: Контрактовая площадь

Дата: до 14 мая

Модуль временности — двухэтажное культурное пространство на Контрактовой площади. Его построили из 27-ми грузовых контейнеров, которые преимущественно расположены в портах или доках.

До мая на площади пройдет масштабная выставка украинских и иностранных художников, среди которых Жанна Кадырова, Мария Куликовская, Владимир Манжос, французы JR и Zevs, стритарт-художник Vhils.

Территория традиций. Духовное сопротивление

Место проведения: Национальный музей медицины Украины

Дата: с 3 марта по 26 апреля

На этой выставке можно увидеть коллекцию Национального музея народной арзитектуры и быта Украины. Посетителям покажут комплекты одежды, головные уборы, украшения, керамику, фотографии живописных пейзажей музея, архитектурных ансамблей из разных регионов Украины и образцов деревянного культового строительства 17-19 веков.

А васильковская керамика на выставке олицетворяет символ несокрушимости украинской нации. Российские военные уничтожают на территории Украины школы, спортивные заведения, больницы и музеи. Они воюют также против нашей культуры. И как доказательство этому на выставке можно увидеть обломки ракеты, упавшей на территорию музея Пирогово.

Тем временем в Доме Ханенко

Место проведения: Музей Ханенко

Дата: с 11 марта по 30 апреля

Музей Богдана и Варвары Ханенко, хотя и эвакуировал значительную часть экспонатов, продолжает быть открытым для посетителей. Здесь проводятся экскурсии, перформансы и даже современная опера.

Тем временем в Доме Ханенко — выставка современного искусства, объединяющая 15 художников-участников художественной резиденции в музее Ханенко.

— Ищем связь друг с другом, с музеем и реальностью вообще. Всеми силами стараемся не искать что-то полезное в изготовлении и присутствии искусства теперь, хотя не всегда это удается, — рассказывают о проекте его кураторы Максим Побережский и Катя Либкинд.

Художественное наследие

Место проведения: Музей истории Киева

Дата: с 1 по 19 марта

На этой выставке можно увидеть работы как великих мастеров украинского искусства, так и их не менее известных учеников. Здесь представлены работы более 30 художников, география проживания и творчества которых простирается от Чернигова до Ялты, Львова до Донецка.

Все они — часть частной коллекции. У посетителей есть возможность приобрести картины, часть средств с продажи которых будет направлена на нужды украинской армии.

Тишина. Выставка Алены Шибуновой

Место проведения: Avangarden gallery & wine bar

Дата: с 7 марта по 16 апреля

Это выставка украинской художницы Алены Шибуновой, работающей с минималистической скульптурой и объектами.

— Пребывание в тишине может помочь человеку сосредоточиться на своих мыслях и чувствах. Это состояние позволяет лучше понять себя, собственные потребности и найти путь к осознанию своей идентичности, — рассказывает команда Avangarden gallery.

Не только выставки продолжают работу, но и театр. Ранее мы рассказывали, как живет столичный театр во время войны.

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