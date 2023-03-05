Вдохновение уже летает в весеннем воздухе! Выставки марта в Киеве: куда пойти в столице

Если зимой хотелось сидеть дома, закутаться одеялом и попивать горячий чай, то весной хочется гулять. Хочется больше времени проводить на улице, знакомиться с новыми людьми и искать вдохновение на новые проекты и достижение поставленных целей.
В этом могут помочь музеи, галереи и тематические выставки. Несмотря на все сложности, культурная жизнь продолжает развиваться. Появляется все больше художников, желающих отвлечь от негатива, рассказать свои истории или истории тысячи украинцев.
Мы расскажем тебе о самых интересных выставках марта в Киеве. Можно выбрать, которая больше нравится, и посетить в свой выходной.
Место проведения: Национальный музей истории Украины
Дата: до 9 марта
В Национальном музее Украины решили устроить выставку, целью которой является напомнить украинцам об Азовстале. В стенах этого металлургического завода сотни украинских бойцов сдерживали врага своими силами. На выставке можно увидеть фотографии Дмитрия “Ореста” Казацкого, которые узнают во всем мире.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Орест (@kztsky)
Публикация от Орест (@kztsky)
Также на выставке представлены документы, личные вещи и воспоминания защитников Азовстали. Один из экспонатов — разрисованная артиллерийская гильза, которую в музей передал командующий Сухопутными войсками в 2016–2019 годах генерал-полковник Сергей Попко.
Место проведения: Контрактовая площадь
Дата: до 14 мая
Модуль временности — двухэтажное культурное пространство на Контрактовой площади. Его построили из 27-ми грузовых контейнеров, которые преимущественно расположены в портах или доках.
До мая на площади пройдет масштабная выставка украинских и иностранных художников, среди которых Жанна Кадырова, Мария Куликовская, Владимир Манжос, французы JR и Zevs, стритарт-художник Vhils.
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Публикация от MOT | Module of Temporality (@mot.object)
Место проведения: Национальный музей медицины Украины
Дата: с 3 марта по 26 апреля
На этой выставке можно увидеть коллекцию Национального музея народной арзитектуры и быта Украины. Посетителям покажут комплекты одежды, головные уборы, украшения, керамику, фотографии живописных пейзажей музея, архитектурных ансамблей из разных регионов Украины и образцов деревянного культового строительства 17-19 веков.
Фото: скриншот с видео
А васильковская керамика на выставке олицетворяет символ несокрушимости украинской нации. Российские военные уничтожают на территории Украины школы, спортивные заведения, больницы и музеи. Они воюют также против нашей культуры. И как доказательство этому на выставке можно увидеть обломки ракеты, упавшей на территорию музея Пирогово.
Место проведения: Музей Ханенко
Дата: с 11 марта по 30 апреля
Музей Богдана и Варвары Ханенко, хотя и эвакуировал значительную часть экспонатов, продолжает быть открытым для посетителей. Здесь проводятся экскурсии, перформансы и даже современная опера.
Тем временем в Доме Ханенко — выставка современного искусства, объединяющая 15 художников-участников художественной резиденции в музее Ханенко.
— Ищем связь друг с другом, с музеем и реальностью вообще. Всеми силами стараемся не искать что-то полезное в изготовлении и присутствии искусства теперь, хотя не всегда это удается, — рассказывают о проекте его кураторы Максим Побережский и Катя Либкинд.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khanenko Museum (@khanenko_museum)
Публикация от Khanenko Museum (@khanenko_museum)
Место проведения: Музей истории Киева
Дата: с 1 по 19 марта
На этой выставке можно увидеть работы как великих мастеров украинского искусства, так и их не менее известных учеников. Здесь представлены работы более 30 художников, география проживания и творчества которых простирается от Чернигова до Ялты, Львова до Донецка.
Все они — часть частной коллекции. У посетителей есть возможность приобрести картины, часть средств с продажи которых будет направлена на нужды украинской армии.
Фото: Музей истории Киева
Место проведения: Avangarden gallery & wine bar
Дата: с 7 марта по 16 апреля
Это выставка украинской художницы Алены Шибуновой, работающей с минималистической скульптурой и объектами.
— Пребывание в тишине может помочь человеку сосредоточиться на своих мыслях и чувствах. Это состояние позволяет лучше понять себя, собственные потребности и найти путь к осознанию своей идентичности, — рассказывает команда Avangarden gallery.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alena Shybunova (@alena_shybunova)
Публикация от Alena Shybunova (@alena_shybunova)
Не только выставки продолжают работу, но и театр. Ранее мы рассказывали, как живет столичный театр во время войны.
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