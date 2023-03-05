Подорожі та натхнення

Натхнення вже літає у весняному повітрі! Виставки березня у Києві: куди піти в столиці

Богдана Макалюк, редакторка сайту 05 Березня 2023, 20:30
Виставки березня у Києві: куди сходити у столиці
Фото: Pexels

Більше новин
Безпілотник Shahed-131: характеристики та як працює
Менша версія, але так само вбивча: що відомо про дрони-камікадзе Shahed-131
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Секс-календар
Секс-календар: як і навіщо планувати близькість — відповідає сексологиня
Вітання з 8 березня
Нехай твоя сміливість надихає! Привітання з 8 березня для коханих жінок
Дивитись більше

Матеріали по темі

Творчість на фронті
Мистецтво заради перемоги! Дивовижна творчість нацгвардійця з Миколаєва
Мавка
Мавка для глядачів Європи та США: український мультфільм покажуть на великих екранах світу
Вони разом
“Навіть військові квитки майже збігаються”: як двоє художників стали до лав ЗСУ
Прогноз погоди на березень
Весна буде помірною та своєчасною: синоптики дали прогноз погоди на березень 2023

Відео
0:02:58
Легіонер із США Майкла про рішення воювати за Україну

Я захоплююся українським духом! Історія легіонера із США про бажання воювати за Україну
Карта бойових дій в Україні 05.03.2023 онлайн
За добу ЗСУ відбили понад 130 нападів росіян: карта бойових дій в Україні 5 березня в режимі онлайн
0:02:55
Як працює єдиний в Україні банк рогівки в Дніпрі
Відновити зір після важкого поранення — можливо! Як працює єдиний в Україні банк рогівки
0:03:30
землетруси в Одесі
Під загрозою як прибережна зона, так і історичний центр: чи очікувати на потужні землетруси в Одесі
0:02:56
Творчість на фронті
Мистецтво заради перемоги! Дивовижна творчість нацгвардійця з Миколаєва
0:03:58
Оборонці Бахмута про ситуацію на передовій
Щодня відбивають по кілька ворожих штурмів — бійці 30-ї бригади про ситуацію під Бахмутом
Карта бойових дій в Україні
Збитий російський штурмовик та нові атаки на Бахмут: карта бойових дій в Україні 4 березня в режимі онлайн
0:02:33
банк крові
Смілива кров: в Україні запрацював перший банк, який може зберігати кров до 30 років
0:03:14
Миколаїв новини
“Побачив руїни — і мову відняло…” У Миколаєві будівельники безплатно лагодять житло місцевим
0:03:00
Притулок для тварин
“Викинули собаку та поїхали…” Як на Закарпатті опікуються покинутими тваринами
Більше відео
Чи можна їсти підгорілу їжу: що таке акриламід та як він впливає на організм
Читати далі
Ти навіть не замислюєшся про це! Чи можна вживати підгорілу їжу або чим це небезпечно
що робити при молочниці
Читати далі
Бувайте неприємності! Усе про молочницю та запальні процеси на фоні стресу — пояснює гінекологиня

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь