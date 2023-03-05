Натхнення вже літає у весняному повітрі! Виставки березня у Києві: куди піти в столиці

Якщо взимку хотілося сидіти вдома, закутатися ковдрою та посьорбувати гарячий чай, то весною хочеться гуляти. Хочеться більше часу проводити на вулиці, знайомитися з новими людьми та шукати натхнення на нові проекти й досягнення поставлених цілей.

У цьому можуть допомогти, музеї, галереї та тематичні виставки. Попри усі складнощі, культурне життя продовжує розвиватися. З’являється дедалі більше митців, які хочуть відволікти від негативу, розповісти свої історії або історії тисячі українців.

Ми розповімо тобі про найцікавіші виставки березня у Києві. Можна обрати собі до смаку та відвідати у свій вихідний.

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Азовсталь: нові сенси

Місце проведення: Національний музей історії України

Дата: до 9 березня

У Національному музеї України вирішили влаштувати виставку, метою якої є нагадати українцям про Азовсталь. У стінах цього металургійного заводу сотні українських бійців стримували ворога своїми силами. На виставці можна побачити світлини Дмитра “Ореста” Козацького, які впізнають у всьому світі.

Також на виставці представлені документи, особисті речі та спогади захисників Азовсталі. Один з експонатів — розмальована артилерійська гільза, яку в музей передав командувач Сухопутних військ у 2016–2019 роках генерал-полковник Сергій Попко.

Виставковий проект в Модулі тимчасовості

Місце проведення: Контрактова площа

Дата: до 14 травня

Модуль тимчасовості — двоповерховий культурний простір на Контрактовій площі. Його побудували з 27-ми вантажних контейнерів, які переважно розташовані в портах чи доках.

До травня на площі триватиме масштабна виставка українських та іноземних митців, серед яких Жанна Кадирова, Марія Куліковська, Володимир Манжос , французи JR та Zevs, стрітарт-художник Vhils.

Територія традицій. Духовний спротив

Місце проведення: Національний музей медицини України

Дата: з 3 березня до 26 квітня

На цій виставці можна побачити колекцію Національного музею народної архітектури та побуту України. Відвідувачам покажуть комплекти одягу, головні убори, прикраси, кераміку, фото мальовничих краєвидів музею, архітектурних ансамблів із різних регіонів України та зразків дерев’яного культового будівництва 17-19 сторіч.

А васильківська кераміка на виставці уособлює символ незламності української нації. Російські військові знищують на території України школи, спортивні заклади, лікарні та музеї. Вони воюють також проти нашої культури. І як доказ цьому на виставці можна побачити уламки ракети, що впали на територію музею Пирогово.

Тим часом в Домі Ханенків

Місце проведення: Музей Ханенків

Дата: з 11 березня до 30 квітня

Музей Богдана і Варвари Ханенків, хоча й евакуював значу частину експонатів, продовжує бути відкритим для відвідувачів. Тут проводять екскурсії, перформанси та навіть сучасну оперу.

Тим часом в Домі Ханенків — виставка сучасного мистецтва, яка об’єднає 15 художників-учасників художньої резиденції в музеї Ханенків.

— Шукаємо зв’язки один з одним, з музеєм і реальністю взагалі. Всіма силами намагаємось не шукати щось корисне в виготовленні і присутності мистецтва тепер, хоч не завжди це вдається, — розповідають про проект його куратори Максим Побережський та Катя Лібкінд.

Художня спадщина

Місце проведення: Музей історії Києва

Дата: з 1 до 19 березня

На цій виставці можна побачити роботи як великих майстрів українського мистецтва, так і їхніх не менш відомих учнів. Тут представлені роботи понад 30 художників, географія проживання та творчості яких простягається від Чернігова до Ялти, від Львова до Донецька.

Всі вони — частина приватної колекції. У відвідувачів є змога придбати картини, частина коштів з продажу яких буде направлена на потреби українського війська.

Тиша. Виставка Альони Шибунової

Місце проведення: Avangarden gallery & wine bar

Дата: з 7 березня до 16 квітня

Це виставка української художниці Альони Шибунової, яка працює з мінімалістичною скульптурою та об’єктами.

— Перебування в тиші може допомогти людині зосередитися на своїх думках та почуттях. Цей стан дозволяє краще зрозуміти себе, власні потреби та віднайти шлях до усвідомлення своєї ідентичності, — розповідає команда Avangarden gallery.

Не тільки виставки продовжують роботу, а й театр. Раніше ми розповідали, як живе столичний театр під час війни.

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