Не сиди дома, а вдохновляйся искусством — интересные выставки в Киеве в феврале

Когда для прогулки по городу холодно, а развлекательные центры уже не привлекают, хочется провести выходные как-то интересно. Если не хочется сидеть дома, нужно узнавать что-нибудь новое и вдохновляться искусством.

Мы расскажем тебе о самых интересных выставках в Киеве в феврале. Некоторые из них продлятся несколько недель, и ты точно успеешь там побывать. Так что выбирай выставку, которая тебя заинтересует.

Памфірова Маланка. Танець смерті та життя

Место проведения: Украинский Дом

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Дата: до 19 февраля

В прошлом году вышел украинский фильм Памфір, его режиссером был Дмитрий Сухолиткий-Собчук. Выставка посвящена именно этому фильму.

События киноленты проходят во время традиционного украинского праздника Маланка, на выставке представлено более 40 костюмов, реквизит и более 100 обрядовых масок. Все эти вещи помогали команде фильма воссоздать атмосферу праздника.

Посетители смогут узнать об аутентичном обряде Маланки, киноисследовании темы режиссером фильма, значении и технологиях изготовления различных элементов традиционных костюмов.

Памфірова Маланка — это ночь-инициация, когда герои встречаются со своей судьбой и учатся принимать ответственность за нее, когда свет и тьма вокруг и внутри героев вступают в свой танец. Выиграть в этом соревновании можно только, если играешь свою роль изо всех сил.

Ключ к созерцанию Памфіровой Маланки состоит из четырех шагов:

киномир и творческая мастерская команды создателей фильма Памфір;

художественное полотно фильма;

обряд Маланки;

шаг в мистику карнавала, поле мифа, где борьба между светом и тьмой, добром и злом продолжается прямо сейчас.

Выставка графики Божественная комедия Сальвадора Дали

Место проведения: Киевская картинная галерея

Дата: до 2 апреля

В 1957 году художник получил предложение создать серию акварелей, проиллюстрирующих Божественную комедию Данте. Тогда Италия готовилась праздновать 700-летие со дня рождения легендарного поэта.

В своей фирменной манере Дали создал сюрреалистический рассказ об аде, который в свое время шокировал его современников. Киевская картинная галерея экспонирует эстампы акварелей Дали до Божественной комедии Данте.

Олександр Бабак. День — це багато

Место проведения: Аукционный дом Goldens

Дата: до 18 февраля

Выставка художника Александра Бабака — результат наблюдений и размышлений художника о стоимости каждого дня жизни человека, способного видеть, понимать, творить, отражать. А также природы, которая и выступает воплощением этой жизни, ее основой, воодушевлением, его самоценностью и многомерностью.

Выставка — это проект, в который вошло 24 произведения. Часть этих произведений была написана в течение 2022 года.

Обои. Выставка графики Ave Libertatemaveamor

Место проведения: Avangarden gallery

Дата: до 5 марта

Выставка графики яркой художницы Ave Libertatemaveamor. О ней почти ничего не известно. В интернете нет ее биографии, а в социальных сетях — никакой информации, кроме работ.

Обои — это рассказ о наших привычках реагировать и воспринимать окружающий мир и себя слишком обыденно, как фон или просто существующее условие. Автор как будто под лупой увеличивает детали той части прекрасного, что нас окружает в повседневной жизни. Художница обращает внимание на схожесть структур приспособления природы к человеку и наоборот.

Вишиті болем

Место проведения: станция метро “Золотые ворота”

Дата: до 20 февраля

Здесь ты сможешь увидеть истории, о которых молчат, они вышитые на рушниках. Этот проект призван помочь людям, пережившим сексуальное насилие во время войны. За каждым вышитым рушником — сборные истории женщин и их трагедии, рассказанные таким тонким и нетравматическим способом.

Ранее мы рассказывали о проекте Культурный этнос Закарпатья. Узнай, как фотографии из проекта поразили весь мир.

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