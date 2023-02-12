Не сиди дома, а вдохновляйся искусством — интересные выставки в Киеве в феврале

Когда для прогулки по городу холодно, а развлекательные центры уже не привлекают, хочется провести выходные как-то интересно. Если не хочется сидеть дома, нужно узнавать что-нибудь новое и вдохновляться искусством.
Мы расскажем тебе о самых интересных выставках в Киеве в феврале. Некоторые из них продлятся несколько недель, и ты точно успеешь там побывать. Так что выбирай выставку, которая тебя заинтересует.
Место проведения: Украинский Дом
Дата: до 19 февраля
В прошлом году вышел украинский фильм Памфір, его режиссером был Дмитрий Сухолиткий-Собчук. Выставка посвящена именно этому фильму.
События киноленты проходят во время традиционного украинского праздника Маланка, на выставке представлено более 40 костюмов, реквизит и более 100 обрядовых масок. Все эти вещи помогали команде фильма воссоздать атмосферу праздника.
Посетители смогут узнать об аутентичном обряде Маланки, киноисследовании темы режиссером фильма, значении и технологиях изготовления различных элементов традиционных костюмов.
Посетители смогут узнать об аутентичном обряде Маланки, киноисследовании темы режиссером фильма, значении и технологиях изготовления различных элементов традиционных костюмов.
Памфірова Маланка — это ночь-инициация, когда герои встречаются со своей судьбой и учатся принимать ответственность за нее, когда свет и тьма вокруг и внутри героев вступают в свой танец. Выиграть в этом соревновании можно только, если играешь свою роль изо всех сил.
Фото: скриншот с видео
Ключ к созерцанию Памфіровой Маланки состоит из четырех шагов:
Место проведения: Киевская картинная галерея
Дата: до 2 апреля
В 1957 году художник получил предложение создать серию акварелей, проиллюстрирующих Божественную комедию Данте. Тогда Италия готовилась праздновать 700-летие со дня рождения легендарного поэта.
В своей фирменной манере Дали создал сюрреалистический рассказ об аде, который в свое время шокировал его современников. Киевская картинная галерея экспонирует эстампы акварелей Дали до Божественной комедии Данте.
Фото: Київськая картинная галерея
Место проведения: Аукционный дом Goldens
Дата: до 18 февраля
Выставка художника Александра Бабака — результат наблюдений и размышлений художника о стоимости каждого дня жизни человека, способного видеть, понимать, творить, отражать. А также природы, которая и выступает воплощением этой жизни, ее основой, воодушевлением, его самоценностью и многомерностью.
Выставка — это проект, в который вошло 24 произведения. Часть этих произведений была написана в течение 2022 года.
Место проведения: Avangarden gallery
Дата: до 5 марта
Выставка графики яркой художницы Ave Libertatemaveamor. О ней почти ничего не известно. В интернете нет ее биографии, а в социальных сетях — никакой информации, кроме работ.
Обои — это рассказ о наших привычках реагировать и воспринимать окружающий мир и себя слишком обыденно, как фон или просто существующее условие. Автор как будто под лупой увеличивает детали той части прекрасного, что нас окружает в повседневной жизни. Художница обращает внимание на схожесть структур приспособления природы к человеку и наоборот.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ART GALLERY & WINE BAR ???????? (@avangarden_gallery)
Публикация от ART GALLERY & WINE BAR ???????? (@avangarden_gallery)
Место проведения: станция метро “Золотые ворота”
Дата: до 20 февраля
Здесь ты сможешь увидеть истории, о которых молчат, они вышитые на рушниках. Этот проект призван помочь людям, пережившим сексуальное насилие во время войны. За каждым вышитым рушником — сборные истории женщин и их трагедии, рассказанные таким тонким и нетравматическим способом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @mh4ukraine
Публикация от @mh4ukraine
Ранее мы рассказывали о проекте Культурный этнос Закарпатья. Узнай, как фотографии из проекта поразили весь мир.
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