Не сиди вдома, а надихайся мистецтвом — цікаві виставки в Києві у лютому

Коли для прогулянки містом захолодно, а розважальні центри вже не приваблюють, хочеться провести вихідні якось цікаво. Якщо не хочеться сидіти вдома, треба дізнаватися щось нове та надихатися мистецтвом.
Ми розповімо тобі про найцікавіші виставки в Києві у лютому. Деякі з них триватимуть кілька тижнів, тож ти точно встигнеш там побувати. Тож обирай виставку, яка тебе зацікавить.
Місце проведення: Українській Дім
Дата: до 19 лютого
Минулого року вийшов український фільм Памфір, його режисером був Дмитро Сухолиткий-Собчук. Виставка присвячена саме цьому фільму.
Події кінострічки відбуваються під час традиційного українського свята Маланка, тож на виставці представлено понад 40 костюмів, реквізит та понад 100 обрядових масок. Усі ці речі допомагали команді фільму відтворити атмосферу свята.
Відвідувачі зможуть дізнатися про автентичний обряд Маланки, кінодослідження теми режисером фільму, значення та технології виготовлення різних елементів традиційних костюмів.
Відвідувачі зможуть дізнатися про автентичний обряд Маланки, кінодослідження теми режисером фільму, значення та технології виготовлення різних елементів традиційних костюмів.
Памфірова Маланка — це ніч-ініціація, коли герої зустрічаються зі своєю долею і навчаються приймати відповідальність за неї, коли світло та темрява довкола і всередині героїв вступають у свій танець. Виграти в цьому змаганні можна лише, якщо граєш свою роль з усіх сил.
Фото: скриншот з відео
Ключ до споглядання Памфірової Маланки складається з чотирьох кроків:
Місце проведення: Київська картинна галерея
Дата: до 2 квітня
У 1957 році художник отримав пропозицію створити серію акварелей, що проілюстрували б Божественну комедію Данте. Тоді Італія готувалася святкувати 700-річчя з дня народження легендарного поета.
У своїй фірмовій манері Далі створив сюрреалістичну розповідь про пекло, яка свого часу шокувала його сучасників. Київська картинна галерея експонує естампи акварелей Далі до Божественної комедії Данте.
Фото: Київська картинна галерея
Місце проведення: Аукціонний дім Goldens
Дата: до 18 лютого
Виставка художника Олександра Бабака — результат спостережень та роздумів митця про вартість кожного дня життя людини, здатної бачити, розуміти, творити, відображати. А також природи, яка й виступає втіленням цього життя, його основою, наснагою, його самоцінністю і багатовимірністю.
Виставка — це проект, до якого увійшло 24 твори. Частина цих творів вбула написана протягом 2022 року.
Місце проведення: Avangarden gallery
Дата: до 5 березня
Виставка графіки яскравої художниці Ave Libertatemaveamor. Про неї майже нічого не відомо. В інтернеті немає її біографії, а в соціальних мережах — жодної інформації, крім робіт.
Шпалери — це розповідь про наші звички реагувати та сприймати навколишній світ і себе надто буденно, ніби фон чи умову, яка просто існує.
Шпалери — це розповідь про наші звички реагувати та сприймати навколишній світ і себе надто буденно, ніби фон чи умову, яка просто існує.
Авторка неначе під лупою збільшує деталі тієї частини прекрасного, що нас оточує в повсякденні. Художниця звертає увагу на схожість структур пристосування природи до людини і навпаки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ART GALLERY & WINE BAR ???????? (@avangarden_gallery)
Публикация от ART GALLERY & WINE BAR ???????? (@avangarden_gallery)
Місце проведення: станція метро Золоті ворота
Дата: до 20 лютого
Тут ти зможеш побачити історії, про які мовчать, вони вишиті на рушниках. Цей проект, покликаний допомогти людям, що пережили сексуальне насильство під час війни. За кожним вишитим рушником — збірні історії жінок та їхні трагедії, розказані в такий тонкий та нетравматичний спосіб.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @mh4ukraine
Публикация от @mh4ukraine
Раніше ми розповідали про проект Культурний етнос Закарпаття. Дізнайся, як фотографії з проекту вразили весь світ.
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