Культурний етнос Закарпаття: як світлини українського митця вразили весь світ

Світлини фотохудожника з Ужгорода Михайла Дороговича вражають світ. Він створив серію знімків Культурний етнос Закарпаття й отримав міжнародне визнання.

На восьми фотографіях митець зобразив закарпатців різних етнічних груп у старовинних костюмах — на тлі унікальних інтер’єрів дерев’яних хат.

Фотографія має бути чесною та правдивою, без обробки та фотошопу. Тоді вона є справжнім мистецтвом, — каже фотохудожник Михайло Дорогович.

Така самобутність на світлинах захоплює і водночас чудово ідентифікує нашу націю.

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Серія кольорових знімків Культурний етнос Закарпаття прогриміла чи не найгучніше. Серед сотень робіт фотографів із різних куточків планети світлини ужгородця визнали одними з кращих.

Світлини Михайла Дороговича вибороли срібло на двох престижних міжнародних фотоконкурсах New York International Photography Awards в Америці та Tokyo International Foto Awards в Японії.

Це популяризує нашу країну, наших особистостей, наш етнос. Цей етнос якраз об’єднує нашу націю.

Митець робив знімки у Закарпатському музеї архітектури та побуту. Зобразив людей у старовинних традиційних костюмах, щоб продемонструвати всьому світу самобутність жителів Закарпаття кінця 19 — початку 20 століття.

У колекції музею майже сім тисяч предметів традиційного одягу бойків, лемків, гуцулів та долинян. Для проекту вибрали найоригінальніші.

Михайло Дорогович показав особливість кожної етнічної групи. Окрім вбрання, робив акцент на інтер’єрі без сучасних предметів і рисах обличчя закарпатців.

Героїв для своїх світлин фотограф ретельно підбирав, знімав їх на тлі старовинних інтер’єрів музейних дерев’яних хатин, яким майже двісті років.

Над фотопроектом Культурний етнос Закарпаття Михайло Дорогович працював торік восени майже два місяці. Але роботу продовжить — зробить ще з десяток світлин. А ці, переможні, поїдуть світом — їх виставлятимуть у найкращих галереях планети.

Він зібрав колекцію унікальних старовинних ікон, а тепер змушений їх ховати, щоб загарбники, які навмисно цілять у музеї, їх не знищили. Читай, як черкаський митець Микола Бабак рятує ікони від російських окупантів.

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