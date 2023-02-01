Культурный этнос Закарпатья: как фотографии украинского художника поразили весь мир

Фотографии художника из Ужгорода Михаила Дороговича поражают мир. Он создал серию снимков Культурный этнос Закарпатья и получил международное признание.

На восьми фотографиях художник изобразил закарпатцев разных этнических групп в старинных костюмах на фоне уникальных интерьеров деревянных домов.

Фотография должна быть честной и правдивой, без обработки и фотошопа. Тогда она является настоящим искусством, — говорит фотохудожник Михаил Дорогович.

Такая самобытность на фотографиях восхищает и в то же время прекрасно идентифицирует нашу нацию.

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Серия цветных снимков Культурный этнос Закарпатья прогремела чуть ли не громче всех. Среди сотен работ фотографов из разных уголков планеты фотографии ужгородца признали одними из лучших.

Фотографии Михаила Дороговича завоевали серебро на двух престижных международных фотоконкурсах New York International Photography Awards в Америке и Tokyo International Foto Awards в Японии.

Это популяризирует нашу страну, наши личности, наш этнос. Этот этнос как раз объединяет нашу нацию.

Художник делал снимки в Закарпатском музее архитектуры и быта. Изобразил людей в старинных традиционных костюмах, чтобы продемонстрировать всему миру самобытность жителей Закарпатья конца 19 — начала 20 века.

В коллекции музея около семи тысяч предметов традиционной одежды бойков, лемков, гуцулов и долинян. Для проекта выбрали самые оригинальные.

Михаил Дорогович показал особенность каждой этнической группы. Кроме наряда, делал акцент на интерьере без современных предметов и черт лица закарпатцев.

Героев для своих фотографий мужчина тщательно подбирал, снимал их на фоне старинных интерьеров музейных деревянных домов, которым почти двести лет.

Над фотопроектом Культурный этнос Закарпатья Михаил Дорогович работал осенью прошлого года почти два месяца. Но работу продолжит — сделает еще десяток фотографий. А эти победные поедут по миру — их будут выставлять в лучших галереях планеты.

Он собрал коллекцию уникальных старинных икон, а теперь вынужден их прятать, чтобы захватчики, которые намеренно целяться в музеи, их не уничтожили. Читай, как черкасский художник Николай Бабак спасает иконы от российских оккупантов.

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