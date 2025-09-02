Кровавая луна: когда можно будет наблюдать затмение в сентябре 2025 года

Уже менее чем через неделю, а именно с 7 на 8 сентября в Украине можно будет наблюдать природное явление под названием Кровавая луна. Читай, в какое время лучше всего наблюдать это явление, и для кого это будет доступно.

Лунное затмение в сентябре 2025: лучшее время для наблюдения

В Украине первые фазы лунного затмения начнут проявляться еще до захода Солнца, из-за чего кровавый цвет луны будет сложно разглядеть.

В Луганске Луна взойдет и ее будет видно в 18:48, в Киеве — в 19:25, а во Львове — в 19:51, и уже в этот период стартует лунное затмение. Полная фаза начнется незадолго после окончания первой: с 20:30 и до 21:52, в то время как пик полной фазы состоится в 21:11.

Лунное затмение можно наблюдать почти до полуночи: в 23:55 Луна станет привычного цвета. Важно: чтобы полностью насладиться этим редким явлением, следует иметь открытый вид горизонта к востоку и юго-востоку.

Интересный факт: рядом со спутником в процессе явления будет ярко светить еще одна планета — Сатурн.

Еще это природное явление уникально тем, что более 7 млрд человек смогут увидеть его, если считать от частичного затемнения и до полного – это 87% населения мира.

Лунное затмение: как происходит и почему Луна становится кровавой

Лунная орбита наклонена под небольшим углом относительно орбиты Земли, поэтому такие явления в природе сами по себе не регулярные. Что касается полного затмения: Солнце, Земля и Луна находятся в сизигии, то есть располагаются на одной прямой. Также существуют частичные и полутеневые затемнения, когда спутник находится в частичной тени или полутени Земли.

Прежде всего, кровавой Луна становится из-за рассеивания солнечного света в атмосфере Земли: синяя часть спектра рассеивается, а в то же время красная огибает планету и достигает спутника. И именно во время Луна становится багрового цвета.

Параллельно с этим редким явлением могут быть магнитные бури — читай в материале, когда стоит поберечь себя метиозависимым людям.

