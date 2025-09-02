Кривавий місяць: коли можна буде спостерігати затемнення у вересні 2025 року

Вже менш ніж на тиждень, а саме з 7 на 8 вересня в Україні можна буде спостерігати природне явище під назвою Кривавий місяць. Читай, у який період часу найкраще спостерігати це явище, та хто зможе його подивитися.

Місячне затемнення у вересні 2025: найкращий час для перегляду

Конкретно в Україні перші фази місячного затемнення почнуть проявлятись ще до заходу Сонця, через що кривавий колір буде складно розгледіти.

У Луганську Місяць зійде та його настане видно о 18:48, у Києві — о 19:25, а у Львові — о 19:51, і вже у цей період місячне затемнення почнеться, але зовсім трохи. Повна фаза почнеться незадовго після початку першої: з 20:30 і аж до 21:52, у той час, як пік повної фази відбудеться о 21:11.

Місячне затемнення можливо спостерігати майже до опівночі: о 23:55 Місяць стане звичного кольору. Важливо: щоб повністю насолодитися цим рідкісним явищем, слід мати відкритий вид обрію на схід та південний схід.

Цікавий факт: поруч із супутником у процесі явища буде яскраво світити зоря — це Сатурн.

Ще це природне явище унікальне тим, що понад 7 млрд людей зможуть побачити його, якщо рахувати від часткового затемнення і до повного — це 87% населення світу.

Місячне затемнення: як відбуваються та чому Місяць стає кривавим

Місячна орбіта нахилена під невеликим кутом відносно орбіти Землі навколо нашої зірки, тому такі явища у природі самі по собі є не досить частими. Щодо повного затемнення: Сонце, Земля та Місяць перебуватимуть у сизигії, тобто розташуються на одній прямій. Також існують часткові та напівтіньові затемнення, коли супутник перебуває у частковій тіні або напівтіні Землі.

Насамперед, явище кривавий Місяць стає можливим через розсіювання сонячного світла в атмосфері Землі: синя частина спектра розсіюється, а червона огинає планету та досягає супутника. І саме у цей момент Місяць набуває багряного кольору.

Хоч це явище є доволі рідкісним, паралельно з ним можуть бути магнітні бурі — читай у матеріалі, коли будуть магнітні бурі у вересні 2025 року.

