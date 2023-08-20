Сколько здесь не живи, все равно удивляет! Украинка о жизни и адаптации в Лондоне

Что первым приходит в голову, когда мы вспоминаем Лондон? Конечно, Биг-Бен. А еще красные автобусы и левостороннее движение на дорогах, которое очень удивляет украинцев.

Также Великобритания известна традицией пить чай, а в Лондоне много ресторанов разной кухни. Но, несмотря на это, британцы любят покупать готовую еду.

Также сложно поверить, что в столице Великобритании живет очень мало британцев. По крайней мере, такое впечатление сложилось у Марии Онопко, которая подготовила сюжет о жизни в Лондоне для Утра в большом Городе.

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Жизнь и адаптация в Лондоне

Девушка родом из Харькова, в Украине училась в школе и работала SMM-специалистом, также занималась танцами и ездила на соревнования. Сейчас в Лондоне учится в колледже и работает фотографом.

Тетя Марии более 15 лет живет в Лондоне, поэтому девушка имела возможность посетить город раньше. Именно благодаря тете и ее мужу девушка смогла в марте 2022 года попасть в безопасное место.

Но она говорит, что адаптироваться в новой среде было сложно, несмотря на то, что она знает английский язык и рядом с родными. Даже через год жизни в Лондоне не чувствует себя как дома.

— У них (британцев — ред.) другой менталитет. Поэтому искала украинцев, тоже приехавших в Лондон из-за войны в Украине, мы поддерживали друг друга и проходили путь вместе.

О британцах

По ее словам, местные искренне поддерживают украинцев. По всему городу можно увидеть украинские флаги и символику. А еженедельно проходят митинги в поддержку Украины, Мария тоже их посещала.

На ее взгляд, британцы вежливые и приветливые, всегда найдут время для общения и умеют радоваться жизни.

По наблюдениям девушки, британцы преимущественно покупают еду, которую не нужно готовить. В супермаркетах популярны стенды Food to go, где уже есть упакованная готовая еда.

О жилье

Сложнее всего украинцам за границей найти жилье. Маша с сестрой и мамой больше года ждали возможности арендовать собственную квартиру. Одной из проблем является то, что для украинцев много условий, при которых они могут снять жилье. К примеру, заплатить сразу за шесть месяцев или иметь гаранта.

О транспорте

По словам Марии, в Лондоне хорошо организована система транспорта, можно обойтись и без собственного автомобиля. Передвигаться по городу можно быстро, но недешево, если сравнивать с украинскими ценами. Для студентов действуют специальные карты, позволяющие иметь более дешевый проезд.

Марию в Лондоне удивляет архитектура, здесь сочетается прошлое и современность рядом.

Меня удивило, настолько мало британцев в Лондоне. Здесь могут быть все национальности, а самих британцев очень мало.

Украинские беженцы нашли приют в разных странах мира. Ранее мы рассказывали, как живут украинцы в Хорватии.

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