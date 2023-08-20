Скільки тут не живи, все одно дивує! Українка про життя та адаптацію в Лондоні

Що першим спадає на думку, коли ми згадуємо Лондон? Звісно, Біг-Бен. А ще червоні автобуси та лівосторонній рух на дорогах, який дуже дивує українців.

Також Велика Британія відома традицією пити чай, а у Лондоні багато ресторанів різної кухні. Та попри це, британці люблять купувати готову їжу.

Також складно повірити, що у столиці Великої Британії живе дуже мало самих британців. Принаймні таке враження склалося у Марії Онопко, яка підготувала сюжет про життя в Лондоні для Ранку у великому Місті.

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Життя та адаптація в Лондоні

Дівчина родом з Харкова, в Україні навчалася в школі та працювала SMM-спеціалістом, також займалася танцями та їздила на змагання. Зараз у Лондоні навчається в коледжі та працює фотографинею.

Тітка Марії понад 15 років живе у Лондоні, тож дівчина мала змогу відвідати місто раніше. Саме завдяки тітці та її чоловіку, дівчина змогла у березні 2022 року потрапити у безпечне місце.

Але вона каже, що адаптуватися у новому середовищі було складно, попри те, що вона знає англійську мову та має поруч рідних. Навіть за рік життя у Лондоні не почувається як вдома.

— У них (британців — ред.) інший менталітет. Тому шукала українців, які теж приїхала в Лондон через війну в Україні, ми підтримували одне одного та проходили шлях разом.

Про британців

За її словами, місцеві щиро підтримують українців. По всьому місту можна побачити українські прапори та символіку. А щотижня проходять мітинги на підтримку України, Марія також їх відвідувала.

На її погляд, британці чемні та привітні, завжди знайдуть час для спілкування та вміють радіти життю.

За спостереженнями дівчини, британці переважно купують їжу, яку не треба готувати. У супермаркетах популярні стенди Food to go, де вже є запакована готова їжа.

Про житло

Найскладніше українцям за кордоном знайти житло. Маша з сестрою та мамою понад рік чекали на можливість орендувати власну квартиру. Однією з проблем є те, що для українців багато умов, за яких вони можуть винайняти житло. Наприклад, заплатити відразу за шість місяців або мати гаранта.

Про транспорт

За словами Марії, у Лондоні добре організована система транспорту, можна обійтися й без власної автівки. Пересуватися містом можна швидко, але недешево, якщо порівнювати з українськими цінами. Для студентів діють спеціальні карти, які дозволяють мати дешевший проїзд.

Марію в Лондоні дивує архітектура, тут поєднується минуле і сучасність поруч.

Мене здивувало, настільки мало британців у Лондоні. Тут можуть бути усі національності, а самих британців дуже мало.

Українські біженці знайшли прихисток у різних країнах світу. Раніше ми розповідали, як живуть українці у Хорватії.

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