Зимняя сказка по доступным ценам. Бюджетные горнолыжные курортные туры 2022–2023 из Украины

Даже несмотря на войну, украинцам жизненно необходимо отдыхать, путешествовать и радоваться жизни. Ведь от этого зависит эмоциональное и физическое состояние.

Маленький отпуск в виде горнолыжного курорта в Европе только придаст тебе сил вернуться в Украину и работать ради победы.

А вот секретами, как выбрать самый лучший вариант тура из Украины, поделилась туристический агент Анна Третяк.

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Как выбрать самый выгодный горнолыжный тур

Сейчас из Украины невозможно улететь куда-то на самолете, доступны путешествия только автобусом. Это нужно учитывать, ведь снаряжение и багаж лыжников не такой уж портативный.

Чтобы тебе было комфортно, удобно и не пришлось бегать в поисках трансферов и переплачивать за перевозку вещей, турагент предлагает воспользоваться пакетными турами.

Туда включен проезд, багаж, проживание, страхование и групповой трансфер в отель и обратно.

Современные турагентства уже приспособились к вызовам войны, так что ты можешь найти немало подобных пакетных предложений с бюджетным вариантом поездок.

А вот в каких странах Европы горнолыжные курорты самые лучшие и в какую сумму обойдется такая поездка во время войны, читай дальше.

Болгария

В зимний период года Болгария порадует не только своими пейзажами, но и бюджетными ценами и лыжными трассами для любого уровня сложности.

Самыми популярными местами для такого отдыха будет Банско и Боровец. Цена на жилье там за семь ночей на человека обойдется минимум в €250.

Рейсы пускают из Киева и Кишинева. Чтобы доехать в Молдову, можно воспользоваться новым рейсом Укрзалізниці или же поехать автобусом.

Если ты выберешь второй вариант, где ты будешь самостоятельно добираться до Кишинева, то придется дополнительно заплатить 1500 или 2000 грн в одну сторону за человека. Цена зависит от того, выберешь ты автобус или поезд.

Что касается дополнительных расходов, то учти, что придется платить за ski-pass — более €200 за пять дней. Маленький лайфхак: чем раньше его купить, тем дешевле обойдется снаряжение.

Польша

В Польше также есть горные массивы, в которые влюбляешься с первого взгляда.

К горнолыжной классике Польши справедливо можно отнести Закопане в Татрах, недалеко от Кракова. Если же хочется нового, то появился курорт Карпач, в 120 км от Вроцлава.

Закопане является ближайшим горнолыжным туром в Украину, поэтому проезд будет относительно недорогим.

Можно поехать туда сразу из Украины автобусом за 1600 грн в одну сторону. А можно сперва доехать до Польши, а оттуда любым удобным способом добраться до локации.

Цену проживания можно найти разную. Она зависит от того, выбрать апартаменты или номер в отеле и в какой локации находится жилье. В среднем за двухместный номер в отеле нужно будет заплатить €50.

Пакетный тур в Закопане на неделю обойдется в €250–300 евро на человека. Дополнительно за Ski-pass в течение пяти дней катания придется заплатить €150 за взрослого, а за ребенка — €139.

Словакия

В Словакии есть два зимних региона с лучшими курортами — Низкие и Высокие Татры. Самый популярный курорт в Низких Татрах — Ясна. Высокие Татры популярны такими курортами, как Татранска Ломница и Смоковец.

Самый быстрый способ добраться до гор Словакии — из Ужгорода. А приблизительная цена полноценного отдыха в период новогодних праздников — €350 на человека.

Ski-pass для взрослого человека через пять дней будет стоить от €140. Детский абонемент обойдется примерно в €96.

Турция

Самые популярные зимние курорты Турции — Кайсери и Паландокен. Пакетного тура туда, рассказывает Галина, пока нет.

Если в цену поездки включить проезд автобусом по маршруту Киев — Стамбул — Кайсери, а также проживание в четырехзвездочном отеле с завтраком и ужином, то он обойдется от €450 за человека.

Финляндия

Несмотря на то, что эта страна зимой похожа на настоящую сказку, опытные лыжники туда не едут. Горы в Финляндии сравнительно невысокие.

Однако если ты хочешь научиться стоять на лыжах или подарить незабываемые впечатления ребенку, то этот курорт станет идеальным вариантом.

Стоимость автобусного тура составит от €550 за человека. Авиатур из Варшавы обойдется в €1450. В период рождественских праздников ценник выше — €990. Ski-pass на человека за пять дней будет стоить €192.

Если у тебя нет много денег, но мечтаешь увидеть заснеженные горы и поймать снежную волну, тогда дождись, когда пройдут зимние праздники. После них цены значительно упадут.

Также сэкономить можно, спланировав поездку заранее, рассказывает туристический агент.

В Украине есть не менее интересные места для отдыха. К примеру, мы рассказали, куда можно сходить во Львове.

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