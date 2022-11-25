Зимова казка за доступними цінами. Бюджетні гірськолижні курортні тури 2022–2023 з України

Навіть попри війну українцям життєво необхідно відпочивати, подорожувати та радіти життю. Адже від цього залежить емоційний та фізичний стан.

Маленька відпустка у вигляді гірськолижного курорту в Європі тільки додасть тобі сил повернутися в Україну та працювати задля перемоги.

А ось секретами, як вибрати найкращий варіант туру з України, поділилася туристична агентка Ганна Третяк.

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Як вибрати найвигідніший гірськолижний тур

Зараз з України неможливо полетіти кудись літаком, доступні подорожі лише автобусом. На це треба зважати, адже спорядження та багаж лижників не такий уже й портативний.

Щоб тобі було комфортно, зручно і не довелося бігати у пошуках трансферів та переплачувати за перевезення речей, турагенти пропонують скористатися пакетними турами.

Туди включено проїзд, багаж, проживання, страхування та груповий трансфер до готелю та назад.

Сучасні турагенції вже пристосувалися до викликів війни, тож ти можеш знайти чимало подібних пакетних пропозицій із бюджетним варіантом поїздок.

А от у яких країнах Європи гірськолижні курорти найкращі та в яку суму обійдеться така поїздка під час війни, читай далі.

Болгарія

У зимовий період року Болгарія потішить не лише своїми краєвидами, а й бюджетними цінами та лижними трасами для будь-якого рівня складності.

Найпопулярнішими місцями для такого відпочинку буде Банско та Боровець. Ціна на житло там за сім ночей на людину обійдеться щонайменше у €250.

Рейси пускають із Києва та Кишинева. Щоб доїхати у Молдову, можна скористатися новим рейсом Укрзалізниці або ж поїхати автобусом.

Якщо вибереш другий варіант, де ти самостійно добиратимешся до Кишинева, то доведеться додатково заплатити 1500 або 2000 грн в одну сторону за людину. Ціна залежить від того, вибереш ти автобус чи потяг.

Щодо додаткових витрат, то врахуй, що доведеться платити за ski-pass — понад €200 за п’ять днів. Маленька порада: що раніше його купити, то дешевше обійдеться спорядження.

Польща

У Польщі також є гірські масиви, у які закохуєшся з першого погляду.

До гірськолижної класики Польщі справедливо можна віднести Закопане у Татрах, неподалік Кракова. Якщо ж хочеться нового, то з’явився курорт Карпач, за 120 км від Вроцлава.

Закопане є найближчим гірськолижним туром до України, тож проїзд буде відносно недорогим.

Можна поїхати туди відразу з України автобусом за 1600 грн в один бік. А можна спершу доїхати до Польщі, а звідти будь-яким зручним способом дістатися до локації.

Ціну проживання можна знайти різну. Вона залежить від того, вибереш ти апартаменти чи номер у готелі та у якій локації розташоване житло. В середньому воно обійдеться у €50 за двомісний номер у готелі.

Пакетний тур у Закопане на тиждень обійдеться у €250-300 на людину. Додатково за Ski-pass упродовж п’яти днів катання доведеться сплатити €150 за дорослого, а за дитину — €139.

Словаччина

У Словаччині є два зимових регіони з найкращими курортами — Низькі й Високі Татри. Найпопулярніший курорт у Низьких Татрах — Ясна. Високі Татри популярні такими курортами, як Татранська Ломниця і Смоковець.

Найшвидший спосіб дістатися до гір Словаччини з Ужгорода. А приблизна ціна повноцінного відпочинку в період новорічних свят — €350 на людину.

Ski-pass для дорослої людини за п’ять днів коштуватиме від €140. Дитячий абонемент обійдеться приблизно у €96.

Туреччина

Найпопулярніші зимові курорти Туреччини — Кайсері і Паландокен. Пакетного туру туди, розповідає Галина, поки що немає.

Тож якщо у ціну поїздки включити проїзд автобусом за маршрутом Київ — Стамбул — Кайсері, а також проживання у чотиризірковому готелі зі сніданком та вечерею, то вона обійдеться від €450 за людину.

Фінляндія

Попри те, що ця країна взимку схожа на справжню казку, досвідчені лижники туди не їдуть. Адже гори у Фінляндії порівняно невисокі.

Однак, якщо ти хочеш навчитися стояти на лижах або подарувати незабутні враження дитині, то цей курорт стане ідеальним варіантом.

Вартість автобусного туру становитиме від €550 за людину. Авіатур з Варшави обійдеться у €1450. Під час Різдва цінник вищий — €990. Ski-pass на людину за п’ять днів коштуватиме €192.

Якщо ти не маєш багато грошей, але мрієш побачити засніжені гори та зловити снігову хвилю, тоді дочекайся, коли пройдуть зимові свята. Після них ціни значно впадуть.

Також зекономити можна, спланувавши поїздку заздалегідь, розповідає туристична агентка.

В Україні є не менше цікавого для відпочинку. До прикладу, ми розповіли, куди можна сходити у Львові.

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