Грибок, поглощающий радиацию: в Чернобыле сделали необычное открытие

Темно-черный гриб, обнаруженный в руинах Чернобыльской АЭС, способен превращать ионизирующую радиацию в энергию, подобно тому, как растения используют солнечный свет для фотосинтеза.

Это свойство, известное как радиосинтез, может стать ключом к защите астронавтов от космической радиации и очистке радиоактивных зон — подробнее об исследованиях и возможностях гриба читай в материале.

Чернобыль поражает: ученые открыли гриб, способный поглощать радиацию

Гриб Cladosporium sphaerospermum был открыт в 1997 году украинским микологом Нелли Ждановой в зоне Чернобыльской катастрофы 1986 года. Он колонизировал стены, потолки и даже внутренние части реактора, демонстрируя уникальную привлекательность ионизирующей радиации — процесс, известный как радиотропизм.

Исследование 2007 года показало, что меланизированные грибы растут на 10% быстрее под воздействием радиоактивного цезия, используя радиацию как источник метаболической энергии. Ключевую роль играет меланин в клеточных стенках гриба, действующий как энергетический трансдюсер.

Энергия ионизирующей радиации примерно в миллион раз выше энергии белого света, используемой в фотосинтезе. Поэтому нужен мощный энергетический трансдюсер, и мы считаем, что меланин способен на это — превращать ионизирующую радиацию в полезные уровни энергии, — говорит ядерная ученая Екатерина Дадачева.

Потенциальные применения гриба поражают:

Космические миссии: гриб тестировали на Международной космической станции, где он рос в 1,21 раза быстрее контрольных образцов и блокировал значительную часть радиации. Астробиолог NASA Линн Дж. Ротшильд предлагает микоархитектуру — выращивание грибных структур на Луне или Марсе для самовосстанавливающихся щитов от галактической космической радиации, являющейся основной угрозой вне атмосферы Земли.

Очистка радиации: гриб может использоваться для биоремедиации радиоактивных зон.

Производство энергии: радиосинтез открывает путь к использованию радиации как источника питания.

Однако не все меланизированные грибы демонстрируют такое поведение: некоторые исследования не обнаружили разницу в росте под радиацией. Защитные свойства могут зависеть не только от меланина, но и других компонентов.

Открытие подчеркивает потенциал биотехнологий для решения вызовов космоса и экологии, но требует дальнейших исследований для практического применения. Такие грибы могут коренным образом изменить космические путешествия, уменьшая потребность в тяжелых металлических щитах.

