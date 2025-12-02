Грибок, що поглинає радіацію: в Чорнобилі зробили незвичне відкриття

Темно-чорний гриб, виявлений у руїнах Чорнобильської АЕС, здатний перетворювати іонізуючу радіацію на енергію, подібно до того, як рослини використовують сонячне світло для фотосинтезу.

Ця властивість, відома як радіосинтез, може стати ключем до захисту астронавтів від космічної радіації та очищення радіоактивних зон — детальніше про дослідження та можливості гриба читай у матеріалі.

Чорнобиль вражає: вчені відкрили гриб, що здатен поглинати радіацію

Гриб Cladosporium sphaerospermum був відкритий у 1997 році українською мікологинею Неллі Ждановою в зоні Чорнобильської катастрофи 1986 року. Він колонізував стіни, стелі та навіть внутрішні частини реактора, демонструючи унікальну привабливість до іонізуючої радіації — процес, відомий як радіотропізм.

Дослідження 2007 року показало, що меланізовані гриби ростуть на 10% швидше під впливом радіоактивного цезію, використовуючи радіацію як джерело метаболічної енергії. Ключову роль грає меланін у клітинних стінках гриба, який діє як енергетичний трансдюсер.

Енергія іонізуючої радіації приблизно в мільйон разів вища за енергію білого світла, що використовується в фотосинтезі. Тому потрібен потужний енергетичний трансдюсер, і ми вважаємо, що меланін здатний на це — перетворювати іонізуючу радіацію на корисні рівні енергії, — говорить ядерна науковиця Катерина Дадачова.

Потенційне застосування гриба вражають:

Космічні місії: гриб тестували на Міжнародній космічній станції, де він ріс на 1,21 раза швидше за контрольні зразки та блокував значну частину радіації. Астробіологиня NASA Лінн Дж. Ротшильд пропонує мікоархітектуру — вирощування грибних структур на Місяці чи Марсі для самовідновлюваних щитів від галактичної космічної радіації, яка є основною загрозою за межами атмосфери Землі.

Очищення радіації: гриб може використовуватися для біоремедіації радіоактивних зон.

Виробництво енергії: радіосинтез відкриває шлях до використання радіації як джерела живлення.

Однак не всі меланізовані гриби демонструють таку поведінку: деякі дослідження не виявили різниці в рості під радіацією. Захисні властивості можуть залежати не лише від меланіну, а й від інших компонентів.

Відкриття підкреслює потенціал біотехнологій для вирішення викликів космосу та екології, але потребує подальших досліджень для практичного застосування. Такі гриби можуть докорінно змінити космічні подорожі, зменшуючи потребу в важких металевих щитах.

