Погода в Одессе в апреле 2026: летняя погода уже ждет посреди весны

Второй месяц весны в Одессе обещает стать настоящим подарком для любителей мягкого морского тепла. Погода апреля свидетельствует о прощании с прохладой и постепенном переходе к почти летним температурам.

Читай в материале, какая будет погода в Одессе в апреле 2026 года и предусматриваются ли дожди в течение месяца.

Погода в Одессе в апреле 2026: первая декада, с 01.04 по 10.04

Первая треть апреля пройдет под владычеством антициклона. Днем воздух будет прогреваться до приятных +12°C…+14°C, что идеально подходит для первых долгих прогулок. Однако солнечный свет в начале месяца еще не способен полностью прогреть море и землю, поэтому ночная температура будет оставаться коварной около +5°C.

Этот период будет максимально безоблачным. Солнце будет царить на небе без признаков осадков, позволяя природе стремительно проснуться от зимнего сна.

Прогноз погоды в Одессе в апреле 2026: вторая декада, с 11.04 по 20.04

Во второй декаде весна в Одессе окончательно закрепит свои позиции. Дневные показатели стабилизируются в пределах +12°C…+16°C, а ночная прохлада станет более мягкой, поднимаясь до +7°C…+9°C. Это время, когда морской бриз становится кротким, а условия для отдыха на свежем воздухе – максимально комфортными.

Хотя солнечная погода остается доминирующей, 20 апреля небо может несколько затянуть облаками. Впрочем, облачность будет непродолжительной и с прояснениями, а зонтики скорее всего так и останутся дома — осадков в этот период не прогнозируют.

Погода в Одессе на апрель 2026: третья декада, с 21.04 по 30.04

Последняя декада луны принесет в город настоящее летнее настроение. Температура днем ​​будет колебаться от +14°C до +20°C, позволяя наконец-то сменить демисезонную одежду на что-то более легкое. Ночи также станут по-настоящему теплыми – столбики термометров не опустятся ниже +11°C.

Завершение луны пройдет под чистым небом и ярким солнцем, лишь изредка разбавленного небольшой облачностью. Никаких дождей не ожидается, что делает этот период идеальным для уикендов у моря.

В общем, апрель 2026 года в Одессе можно назвать луной большого света: солнечные дни будут тотально преобладать над пасмурными, даря городу долгожданную атмосферу расцвета и тепла.

