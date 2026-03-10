Погода в Одесі в квітні 2026: літня погода вже чекає посеред весни

Другий місяць весни в Одесі обіцяє стати справжнім подарунком для поціновувачів м’якого морського тепла. Погода квітня свідчить про прощання з прохолодою та поступовий перехід до майже літніх температур.

Читай в матеріалі, яка буде погода в Одесі в квітні 2026 та чи передбачаються дощі протягом місяця.

Погода в Одесі в квітні 2026: перша декада, з 01.04 по 10.04

Перша третина квітня пройде під пануванням антициклону. Вдень повітря прогріватиметься до приємних +12°C…+14°C, що ідеально підходить для перших довгих прогулянок. Проте сонячне світло на початку місяця ще не здатне повністю прогріти море та землю, тому нічна температура залишатиметься підступною — близько +5°C.

Цей період буде максимально безхмарним. Сонце пануватиме на небі без жодних ознак опадів, дозволяючи природі стрімко прокинутися від зимового сну.

Читати на тему Прогноз погоди на квітень 2026: чого очікувати посеред весни в Україні

Прогноз погоди в Одесі в квітні 2026: друга декада, з 11.04 по 20.04

У другій декаді весна в Одесі остаточно закріпить свої позиції. Денні показники стабілізуються в межах +12°C…+16°C, а нічна прохолода стане значно м’якшою, піднімаючись до +7°C…+9°C. Це час, коли морський бриз стає лагідним, а умови для відпочинку на свіжому повітрі — максимально комфортними.

Хоча сонячна погода залишатиметься домінуючою, 20 квітня небо може дещо затягнути хмарами. Втім, хмарність буде нетривалою і з проясненнями, а парасольки, найімовірніше, так і залишаться вдома — опадів у цей період не прогнозують.

Погода в Одесі на квітень 2026: третя декада, з 21.04 по 30.04

Остання декада місяця принесе в місто справжній літній настрій. Температура вдень коливатиметься від +14°C до +20°C, дозволяючи нарешті змінити демісезонний одяг на щось більш легке. Ночі також стануть по-справжньому теплими — стовпчики термометрів не опустяться нижче +11°C.

Завершення місяця пройде під чистим неба та яскравим сонцем, лише зрідка розбавленого невеликою хмарністю. Жодних дощів не очікується, що робить цей період ідеальним для вікендів біля моря.

Загалом, квітень 2026 року в Одесі можна назвати місяцем великого світла: сонячні дні тотально переважатимуть над похмурими, даруючи місту довгоочікувану атмосферу розквіту та тепла.

Раніше ми писали, яка буде погода в Харкові в квітні 2026 — читай в матеріалі, чи передбачаються дощі у цьому регіоні та чого варто очікувати від погодних умов.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!