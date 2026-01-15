Погода в Запорожье в феврале 2026: стоит ли ждать снеговых метелей

Нынешний финал зимы в прифронтовом регионе обещает быть богатым осадками и переменной облачностью, постепенно приближая город к первым весенним процессам. Читай в материале, какая будет погода в Запорожье в феврале 2026 года и будут ли сильные морозы и снега в течение месяца.

Погода в Запорожье в феврале 2026: первая декада, с 01.02 по 10.02

В первые дни в Запорожье еще сохранятся холод и морозные ночи, однако при этом температура предусматривается с каждым днем ​​все теплее и теплее. В течение дня показатель термометра находится в диапазоне -5…+4°C, тогда как в течение ночи -11…-2°C.

Что касается осадков, то 8-10 февраля прогнозируется полная облачность, а все остальные дни, то есть в течение первой недели февраля, на небе будет преобладать солнце и будет постепенно прогревать землю и воздух.

Погода в феврале 2026 года в Запорожье: вторая декада, с 11.02 по 20.02

Середина месяца порадует горожан своими осадками: 11, 14, 15 и 18 февраля по улице будет идти снег вместе с дождем, а 16 числа предполагается небольшой снег. Солнца в этот период в Запорожье будет почти не видно — в основном прогнозируется облачность.

Что касается температуры, то она будет находиться от +1°C до +4°C в течение дневного времени суток, и от -5°C до -1°C в течение ночного. Сильных перепадов температуры не предполагается.

Прогноз погоды в Запорожье в феврале 2026 года: третья декада, с 21.02 по 28.02

Перед приходом весны, в Запорожье в феврале уже начнет пригревать солнышко в последние три дня месяца. Кроме того, 24 и 25 числа прогнозируется дождь с небольшим снегом. Полная облачность будет 21 и 22 февраля, в то же время во все остальные даты облаков почти не будет.

Днем температура воздуха будет от 0°C до +5°C, а ночью от -3°C до -1°C. Этот период времени покажется наиболее стабильным в плане температуры — скоро весна и все готовится к солнечным лучам и их теплу.

