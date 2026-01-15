Погода в Запоріжжі в лютому 2026: чи варто чекати на снігові заметілі

Цьогорічний фінал зими в прифронтовому регіоні обіцяє бути багатим на опади та мінливу хмарність, поступово наближаючи місто до перших передвесняних процесів. Читай в матеріалі, яка буде погода в Запоріжжі в лютому 2026 та чи будуть сильні морози та сніги протягом місяця.

Погода в Запоріжжі в лютому 2026: перша декада, з 01.02 по 10.02

Протягом перших днів у Запоріжжі ще зберігатиметься холод та морозні ночі, однак попри це температура передбачається з кожним днем все теплішою та теплішою. Протягом дня показник термометра перебувати у діапазоні -5…+4°C, тоді як протягом ночі — -11…-2°C.

Щодо опадів, то 8-10 лютого прогнозується повна хмарність, а всі інші дні, тобто протягом першого тижня лютого, на небі переважатиме сонце та поступово прогріватиме землю і повітря.

Погода в лютому 2026 в Запоріжжі: друга декада, з 11.02 по 20.02

Середина місяця порадує містян своїми опадами: 11, 14, 15 та 18 лютого на вулиці йтиме сніг разом з дощем, а 16 числа передбачається невеликий сніг. Сонця в цей період в Запоріжжі буде майже не видно — переважно прогнозується повна хмарність.

Щодо температури, то вона перебуватиме на рівні від +1°C до +4°C протягом денного часу доби, і від -5°C до -1°C протягом нічного. Сильних перепадів температури не передбачається.

Прогноз погоди в Запоріжжі в лютому 2026: третя декада, з 21.02 по 28.02

Перед приходом весни, в Запоріжжі в лютому вже почне пригрівати сонечко в останні три дні місяця. Крім того, 24 та 25 числа в місті прогнозується дощ з невеликим снігом. Повна хмарність буде 21 та 22 лютого, водночас в усі інші дати хмар майже не буде.

Щодо температури, то вдень температура повітря буде від 0°C до +5°C, а вночі — від -3°C до -1°C. Цей період часу видасться найбільш стабільним в плані температури — бо скоро весна і все готується до сонячних променів та їхнього тепла.

