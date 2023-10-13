Посадка фундука осенью: правила выращивания и ухода за кустарником

В отличие от других деревьев, которые растут в лесу, кустарник фундука можно выращивать на дачных участках. Но для того, чтобы саженцы фундука прижились и дали хороший урожай, нужно знать, как правильно высаживать кустарник и ухаживать за ним. Посадка фундука осенью: основные правила по уходу и что нужно знать начинающим садоводам — читай в материале.

Посадка фундука осенью: основные термины высадки

Ореховый кустарник чаще всего высаживают весной и осенью. Это зависит от региона. Осенью посадку осуществляют за несколько недель до первых заморозков.

Это дает возможность растению укорениться, набраться сил, а весной быстро пойти в рост.

В остальных областях фундук можно высаживать в любое посадочное время года. Лучше всего этим заниматься в конце октября или в начале ноября.

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Как выбрать место для посадки фундука

Орех хорошо растет на восточных, северо-восточных и северных склонах, где меньше суточные колебания температур и можно избежать опасности подмерзания растений и получения сильных ожогов.

Его нужно сажать в солнечных, защищенных от ветра местах. Высаживают куст на расстоянии 4-5 метров от других растений с большой кроной, чтобы обеспечить большую площадь для питания.

Как садить фундук: пошаговая инструкция

Для выращивания большого и сильного кустарника, воспользуйся пошаговой инструкцией.

Яму под фундук подготовь за месяц. Ее параметры должны быть размерами 70х70х70. В яму засыпь от 1 до 2 ведер хорошо перепревшего перегноя, 70 г сульфата калия и 200 г суперфосфата. Все это тщательно перемешай с землей. Расправь аккуратно все корни и обработай раствором (болтушкой). В яме сделай небольшой земляной холмик и погрузи туда саженец, таким образом, чтобы корневая шейка была на одном уровне с землей. Корни засыпь грунтом, при этом корневая шейка должна быть открытой. После этого саженец залей тремя ведрами воды, чтобы грунт плотно прилег к корням и уселся.

Выращивание фундука: правила полива

Куст должен быть не заболоченным, на обильные своевременные поливы он отзывается хорошо. Особенно — летом, чтобы растение не погибло. В другие времена года фундук нужно увлажнять 1-2 раза в месяц. Объем полива зависит от возраста фундука. Взрослому деревцу нужно до 50 л теплой воды.

Уход за фундуком: основные лайфхаки

Обрезку осуществляй поздней осенью. В засушливый период года, как правило, летом, нужно вливать в почву около 10 л воды. Удобряй растение перегноем или компостом 2-3 раза в год. Подкармливать комплексными удобрениями достаточно 2 раза в сезон. В теплые периоды убирай сорняки в приствольном круге кустарника.

Посадка фундука осенью: чем еще можно подкармливать

Лучше всего вносить органические удобрения из расчета 10 кг на 1 кв.м. При осенней перекопке почвы под плодоносящие кусты вноси раз в 2-3 года: 3-4 кг навоза или компоста, 50-60 г суперфосфата и 25-30 г калийной соли из расчета на 1 кв.м.

Весной под растения подсыпай 20-30 г аммиачной селитры или мочевины. Когда будут завязываться орехи, подкармливай растения мочевиной.

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