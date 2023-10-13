Посадка фундука осенью: правила выращивания и ухода за кустарником

В отличие от других деревьев, которые растут в лесу, кустарник фундука можно выращивать на дачных участках. Но для того, чтобы саженцы фундука прижились и дали хороший урожай, нужно знать, как правильно высаживать кустарник и ухаживать за ним. Посадка фундука осенью: основные правила по уходу и что нужно знать начинающим садоводам — читай в материале.
Ореховый кустарник чаще всего высаживают весной и осенью. Это зависит от региона. Осенью посадку осуществляют за несколько недель до первых заморозков.
Это дает возможность растению укорениться, набраться сил, а весной быстро пойти в рост.
Это дает возможность растению укорениться, набраться сил, а весной быстро пойти в рост.
В остальных областях фундук можно высаживать в любое посадочное время года. Лучше всего этим заниматься в конце октября или в начале ноября.
Орех хорошо растет на восточных, северо-восточных и северных склонах, где меньше суточные колебания температур и можно избежать опасности подмерзания растений и получения сильных ожогов.
Его нужно сажать в солнечных, защищенных от ветра местах. Высаживают куст на расстоянии 4-5 метров от других растений с большой кроной, чтобы обеспечить большую площадь для питания.
Для выращивания большого и сильного кустарника, воспользуйся пошаговой инструкцией.
Куст должен быть не заболоченным, на обильные своевременные поливы он отзывается хорошо. Особенно — летом, чтобы растение не погибло. В другие времена года фундук нужно увлажнять 1-2 раза в месяц. Объем полива зависит от возраста фундука. Взрослому деревцу нужно до 50 л теплой воды.
Лучше всего вносить органические удобрения из расчета 10 кг на 1 кв.м. При осенней перекопке почвы под плодоносящие кусты вноси раз в 2-3 года: 3-4 кг навоза или компоста, 50-60 г суперфосфата и 25-30 г калийной соли из расчета на 1 кв.м.
Весной под растения подсыпай 20-30 г аммиачной селитры или мочевины. Когда будут завязываться орехи, подкармливай растения мочевиной.
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