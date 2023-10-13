Посадка фундука восени: правила вирощування та догляду за чагарником

На відміну від інших дерев, які ростуть у лісі, чагарник фундука можна вирощувати на дачних ділянках. Але для того, щоб саджанці фундука прижилися і дали хороший урожай, потрібно знати, як правильно висаджувати чагарник і доглядати за ним. Посадка фундука восени: основні правила догляду, і що потрібно знати садівникам-початківцям — читай у матеріалі.

Посадка фундука восени: основні терміни висадки

Горіховий чагарник найчастіше висаджують навесні та восени. Це залежить від регіону. Восени посадку здійснюють за кілька тижнів до перших заморозків.

Це дає змогу рослині вкоренитися, набратися сил, а навесні швидко почати рости.

В інших областях фундук можна висаджувати у будь-яку посадкову пору року. Найкраще це робити наприкінці жовтня чи на початку листопада.

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Горіх добре росте на східних, північно-східних та північних схилах, де менші добові коливання температур і можна уникнути небезпеки підмерзання рослин та їх сильних опіків.

Фундук потрібно садити у сонячних, захищених від вітру місцях. Висаджують кущ на відстані 4-5 метрів від інших рослин із великою кроною, щоб забезпечити велику площу для живлення.

Як садити фундук: покрокова інструкція

Для вирощування великого та сильного чагарнику, скористайся покроковою інструкцією.

Яму під фундук підготуй за місяць. Її параметри мають бути розмірами 70х70х70. У неї засип від 1 до 2 відер добре перепрілого перегною, 70 г сульфату калію і 200 г суперфосфату. Все це ретельно перемішай із землею. Розправ акуратно все коріння та оброби розчином (бовтанкою). У ямі зроби невеликий земляний горбок і занур туди саджанець, так, щоб коренева шийка була на одному рівні із землею. Коріння засип ґрунтом, при цьому коренева шийка має бути відкритою. Після цього саджанець залий трьома відрами води, щоб ґрунт щільно приліг до коріння і вмостився.

Вирощування фундука: правила поливу

Кущ має бути не заболоченим, на рясні своєчасні поливи він реагує добре. Особливо влітку, коли без води рослина може загинути. В інші пори року фундук потрібно зволожувати 1-2 рази на місяць. Об’єм поливу залежить від віку фундука. На доросле деревце потрібно до 50 л теплої води.

Догляд за фундуком: основні лайфхаки

Обрізку здійснюй пізно восени. У посушливий період року, як правило, влітку, потрібно вливати у ґрунт близько 10 л води. Удобрюй рослину перегноєм або компостом 2-3 рази на рік. Підживлювати комплексними добривами достатньо 2 рази на сезон. У теплі періоди прибирай бур’яни біля чагарнику.

Посадка фундука восени: чим ще можна підгодовувати

Найкраще вносити органічні добрива з розрахунку 10 кг на 1 кв. При осінньому перекопуванні ґрунту під родючі кущі внось раз на 2-3 роки: 3-4 кг гною або компосту, 50-60 г суперфосфату і 25-30 г калійної солі з розрахунку на 1 кв.м.

Навесні під рослини підсипай 20-30 г аміачної селітри чи сечовини. Коли зав’язуватимуться горіхи, підживлюй рослини сечовиною.

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