Чтобы весной было красиво! Когда сажать лилии осенью и как правильно это делать

Лилии — это цветы, которые могут украсить любой сад или территорию своими нежными цветами и приятным ароматом. Бытует мнение, что для их выращивания нужно иметь особые навыки и знания по садоводству, но на самом деле все гораздо проще.
Главное — учитывать некоторые нюансы по правильной посадке и уходу за этими цветами. Поэтому подробнее о посадке лилий осенью — читай далее в материале.
В каждом регионе Украины свои климатические особенности. Оптимальное время для посадки лилий — это когда средняя суточная температура держится на отметке +10 градусов. Это поможет луковице растения адаптироваться к новым условиям, укорениться перед наступлением морозов, но при этом не успеть прорасти.
Если ты покупаешь луковицы, обращай внимание на маркировку продавца. Гибриды американской селекции рекомендовано сажать в сентябре. Азиатские разновидности, благодаря своей морозостойкости, можно высаживать в середине октября. Восточные виды лучше сажать в южных областях или в теплицах.
Лилии важно высаживать в месте, которое будет:
Что касается почвы, важно, чтобы она была легкой и хорошо пропускала воду. Также учитывай уровень кислотности почвы, адаптируя ее к конкретному сорту лилий.
Что касается почвы, важно, чтобы она была легкой и хорошо пропускала воду. Также учитывай уровень кислотности почвы, адаптируя ее к конкретному сорту лилий.
Глубина посадки лилий зависит от сорта и размера луковицы. Низкорослые и среднерослые сорта сажают на глубину 8-15 см, а расстояние между цветами должно составлять 15-25 см. Высокорослые сорта высаживают глубже, до 20 см, с расстоянием около 30 см между растениями.
Также помни об особенностях прорастания лилий: чем глубже ты высадишь луковицу, тем дольше будешь ждать всходов в весенний период, а также будет образовываться больше молодых растений.
Также помни об особенностях прорастания лилий: чем глубже ты высадишь луковицу, тем дольше будешь ждать всходов в весенний период, а также будет образовываться больше молодых растений.
При посадке создавай лунку, на дно которой (или поверх дренажного слоя) насыпай речной песок, а затем уже грунт. Корни луковиц необходимо распределить по поверхности, аккуратно со всех сторон уплотнить песком, и после этого засыпать лунку грунтом. Далее хорошо прижми землю сверху и мульчируй торфом или опилками.
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