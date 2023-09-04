Щоб навесні було гарно! Коли саджати лілії восени і як правильно це робити

Лілії — це квіти, які можуть прикрасити будь-який сад або територію своїми ніжними квітами та приємним ароматом. Існує думка, що для їх вирощування потрібно мати особливі навички та знання з садівництва, але насправді все набагато простіше.

Головне — враховувати деякі нюанси щодо правильної посадки та догляду за цими квітами. Тож детальніше про посадку лілій восени — читай далі у матеріалі.

Посадка лілій восени: правила та особливості

Коли саджати лілії восени

У кожному регіоні України свої кліматичні особливості. Оптимальний час для посадки лілій — це коли середня добова температура тримається на позначці +10 градусів. Це допоможе цибулині рослини адаптуватися до нових умов, вкоренитися перед настанням морозів, але при цьому не встигнути прорости.

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Вибір посадкового матеріалу

Якщо ти купуєш цибулини, звертай увагу на маркування продавця. Гібриди американської селекції рекомендовано садити у вересні. Азійські різновиди, завдяки їхній морозостійкості, можна висаджувати в середині жовтня. Східні види краще садити в південних областях або в теплицях.

Підготовка місця для посадки

Лілії важливо висаджувати у місці, яке буде:

відкритим для сонця;

без протягів;

з поживним ґрунтом.

Щодо ґрунту, важливо, щоб він був легким і добре пропускав воду. Також враховуй рівень кислотності ґрунту, адаптуючи його до конкретного сорту лілій.

Як правильно посадити лілії восени

Глибина посадки лілій залежить від сорту та розміру цибулини. Низькорослі та середньорослі сорти садять на глибину 8-15 см, а відстань між квітами має становити 15-25 см. Високорослі сорти висаджують глибше, до 20 см, з відстанню близько 30 см між рослинами.

Також пам’ятай про особливості проростання лілій: чим глибше ти висадиш цибулину, тим довше чекатимеш сходів у весняний період, а також утворюватиметься більше молодих рослин.

При посадці створюй лунку, на дно якої (або поверх дренажного шару) насипай річковий пісок, а потім уже ґрунт. Коріння цибулин необхідно розподілити по поверхні, акуратно з усіх боків ущільнити піском, і після цього засипати лунку ґрунтом. Далі добре притисни землю зверху і мульчуй торфом або тирсою.

А до холодної пори радимо підготуватися уже зараз. Раніше ми розповідали тобі як та коли садити часник на зиму.

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