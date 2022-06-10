Постепенная стабилизация курса доллара в Украине: что происходит на рынке во время войны и прогноз на июнь

Елена Яковлева, редактор сайта 10 июня 2022, 08:00
Прогноз курсу долара в Україні на червень 2022 року
Фото: Unsplash

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