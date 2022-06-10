Постепенная стабилизация курса доллара в Украине: что происходит на рынке во время войны и прогноз на июнь

Во второй половине мая курс доллара в Украине начало “штормить”. Для стабилизации рынка Нацбанк Украины принял определенные решения, которые уже принесли свои первые плоды.

Читай, что происходило с долларом за время полномасштабной войны в Украине и чего ждать в июне.

Краткая хронология событий с 24 февраля

В начале полномасштабной войны в Украине Нацбанк “заморозил” официальный курс доллара на уровне 29,25 грн/долл. с возможным отклонением на максимум 10%.

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Более 80 дней войны курс продажи и покупки доллара в банках держался на уровне:

продажа — 32,180 грн/долл.;

покупка — 32 грн/долл.

Это требовалось для закупки критического импорта: товаров энергетической, оборонной отраслей, а также дефицитных продуктов питания.

Однако на “черном” рынке показатели были значительно выше. Чтобы предотвратить спекулятивные схемы и так называемый карточный туризм с 21 мая Нацбанк разрешил банковским учреждениям сравняться с обменниками благодаря отмене ограничений на установление курса:

согласно которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам; по которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за границей.

И если в первые дни курс в небанковских валютных обменниках подскочил до почти 40 грн за продажу, то по состоянию на 9 июня доллар даже на “черном” рынке держится на отметках:

продажа — 35,15 грн/долл.;

покупка — 35,30 грн/долл.

В то же время, в банках купить “зеленый” можно за 34,80 грн/долл., а продать — за 35,50 грн/долл. То есть разница между курсом в официальных банковских учреждениях и на “черном” рынке невелика.

Что будет происходить с долларом дальше

Политика Нацбанка по фиксации курса и стабилизации рынка после всплеска в конце мая дают основания полагать, что в июне курс доллара в Украине существенно не изменится.

Однако ранее заместитель главы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова рассказала, что несмотря на постепенную стабилизацию курса доллара в недалекой перспективе украинскую экономику все же ожидают трудное время.

Инфляция по состоянию на сегодняшний день составляет 16,5%. Прогнозы на конец года — более 20%. Это значит, что в дальнейшем гривна будет только обесцениваться, — сказала Рожкова.

Сейчас ситуация на валютном рынке во многом зависит от международной помощи и возобновления экспорта, поскольку именно он приносил Украине больше всего валюты.

Теперь же наше государство осталось без морских портов, через которые в основном отправляли экспорт, а значит, и поступление валюты уменьшилось. А финансовая поддержка иностранных партнеров быстро тратится на закупку критического импорта.

Так, по данным Нацбанка, по состоянию на 1 июня международные резервы Украины достигали 25,1 млрд долл., что меньше на 7% по сравнению с маем.

Фактически, чем больше будет восстанавливаться экономика, то при нынешних условиях выше будет инфляция. Потому что рост экономической активности — это увеличение покупки товаров и услуг.

А у нас больше половины товаров — это импорт, за который нужно платить валютой. А ее поступления упали, потому что порты стоят, экспорт минимальный, — рассказал экономический эксперт Алексей Кущ для издания LB.ua.

Так что пока Нацбанку удается удерживать курс доллара от резких колебаний, но в долгосрочной перспективе девальвация гривны в условиях полномасштабной войны и усложнения экспорта национальной продукции неизбежна.

В Украине учетная ставка выросла до 25%. Заместитель председателя Совета Нацбанка Украины Василий Фурман подробно рассказал о таком решении.

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