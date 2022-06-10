Поступова стабілізація курсу долара в Україні: що відбувається на ринку під час війни та прогноз на червень

Олена Яковлєва, редакторка сайту 10 Червня 2022, 08:00
Прогноз курсу долара в Україні на червень 2022 року
Фото: Unsplash

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