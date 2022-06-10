Поступова стабілізація курсу долара в Україні: що відбувається на ринку під час війни та прогноз на червень

У другій половині травня курс долара в Україні почало “штормити”. Задля стабілізації ринку Нацбанк України ухвалив певні рішення, які вже принесли свої перші плоди.
Читай, що відбувалось з доларом за час повномасштабної війни в Україні та чого очікувати у червні.
На початку повномасштабної війни в Україні Нацбанк “заморозив” офіційний курс долара на рівні 29,25 грн/дол. з можливим відхиленням на максимум 10%.
Тож понад 80 днів війни курс продажу та купівлі долара в банках тримався на рівні:
Це було потрібно для закупівлі критичного імпорту: товарів енергетичної, оборонної галузей, а також дефіцитних продуктів харчування.
Проте на “чорному” ринку показники було значно вищими. Щоб запобігти спекуляційним схемам і так званому картковому туризму з 21 травня Нацбанк дозволив банківським установам зрівнятися з обмінниками завдяки скасуванню обмежень на встановлення курсу:
І якщо в перші дні курс у небанківських валютних обмінниках підскочив аж до майже 40 грн за продаж, то станом на 9 червня долар навіть на “чорному” ринку тримається на позначках:
Водночас у банках купити “зелений” можна за 34,80 грн/дол., а продати — за 35,50 грн/дол. Тобто наразі різниця між курсом в офіційних банківських установах та на “чорному” ринку невелика.
Політика Нацбанку щодо фіксації курсу та стабілізація ринку після сплеску наприкінці травня дають підстави думати, що в червні курс долара в Україні суттєво не зміниться.
Проте раніше заступниця голови Нацбанку України Катерина Рожкова розповіла, що попри поступову стабілізацію курсу долара у недалекій перспективі на українську економіку все ж очікують скрутні часи.
Інфляція станом на сьогодні становить 16,5%. Прогнози на кінець року — понад 20%. Це означає, що надалі гривня лише буде знецінюватися, — сказала Рожкова.
Інфляція станом на сьогодні становить 16,5%. Прогнози на кінець року — понад 20%. Це означає, що надалі гривня лише буде знецінюватися, — сказала Рожкова.
Зараз ситуація на валютному ринку багато в чому залежить від міжнародної допомоги та відновлення експорту, оскільки саме він приносив Україні найбільше валюти.
Тепер же наша держава залишилась без морських портів, через які в основному відправляли експорт, а отже і надходження валюти зменшилось. А фінансова підтримка іноземних партнерів швидко витрачається на закупівлю критичного імпорту.
Так за даними Нацбанку, станом на 1 червня міжнародні резерви України сягали 25,1 млрд дол., що менше на 7% у порівнянні з травнем.
Фактично що більше буде відновлюватись економіка, то за нинішніх умов вищою буде інфляція. Бо зростання економічної активності — це збільшення купівлі товарів і послуг.
Фактично що більше буде відновлюватись економіка, то за нинішніх умов вищою буде інфляція. Бо зростання економічної активності — це збільшення купівлі товарів і послуг.
А в нас понад половина товарів — це імпорт, за який треба сплачувати валютою. А її надходження впали, бо порти стоять, експорт мінімальний, — розповів економічний експерт Олексій Кущ для видання LB.ua.
Тож поки що Нацбанку вдається утримувати курс долара від різких коливань, але в довгостроковій перспективі девальвація гривні за умов повномасштабної війни та ускладнення експорту національної продукції неминуча.
В Україні облікова ставка зросла до 25%. Заступник Голови Ради Нацбанку України Василь Фурман детально розповів про таке рішення.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!