Поступова стабілізація курсу долара в Україні: що відбувається на ринку під час війни та прогноз на червень

У другій половині травня курс долара в Україні почало “штормити”. Задля стабілізації ринку Нацбанк України ухвалив певні рішення, які вже принесли свої перші плоди.

Читай, що відбувалось з доларом за час повномасштабної війни в Україні та чого очікувати у червні.

Коротка хронологія подій з 24 лютого

На початку повномасштабної війни в Україні Нацбанк “заморозив” офіційний курс долара на рівні 29,25 грн/дол. з можливим відхиленням на максимум 10%.

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Тож понад 80 днів війни курс продажу та купівлі долара в банках тримався на рівні:

продаж — 32,180 грн/дол.;

купівля — 32 грн/дол.

Це було потрібно для закупівлі критичного імпорту: товарів енергетичної, оборонної галузей, а також дефіцитних продуктів харчування.

Проте на “чорному” ринку показники було значно вищими. Щоб запобігти спекуляційним схемам і так званому картковому туризму з 21 травня Нацбанк дозволив банківським установам зрівнятися з обмінниками завдяки скасуванню обмежень на встановлення курсу:

за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам; за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном.

І якщо в перші дні курс у небанківських валютних обмінниках підскочив аж до майже 40 грн за продаж, то станом на 9 червня долар навіть на “чорному” ринку тримається на позначках:

продаж — 35,15 грн/дол.;

купівля — 35,30 грн/дол.

Водночас у банках купити “зелений” можна за 34,80 грн/дол., а продати — за 35,50 грн/дол. Тобто наразі різниця між курсом в офіційних банківських установах та на “чорному” ринку невелика.

Що відбуватиметься з доларом далі

Політика Нацбанку щодо фіксації курсу та стабілізація ринку після сплеску наприкінці травня дають підстави думати, що в червні курс долара в Україні суттєво не зміниться.

Проте раніше заступниця голови Нацбанку України Катерина Рожкова розповіла, що попри поступову стабілізацію курсу долара у недалекій перспективі на українську економіку все ж очікують скрутні часи.

Інфляція станом на сьогодні становить 16,5%. Прогнози на кінець року — понад 20%. Це означає, що надалі гривня лише буде знецінюватися, — сказала Рожкова.

Зараз ситуація на валютному ринку багато в чому залежить від міжнародної допомоги та відновлення експорту, оскільки саме він приносив Україні найбільше валюти.

Тепер же наша держава залишилась без морських портів, через які в основному відправляли експорт, а отже і надходження валюти зменшилось. А фінансова підтримка іноземних партнерів швидко витрачається на закупівлю критичного імпорту.

Так за даними Нацбанку, станом на 1 червня міжнародні резерви України сягали 25,1 млрд дол., що менше на 7% у порівнянні з травнем.

Фактично що більше буде відновлюватись економіка, то за нинішніх умов вищою буде інфляція. Бо зростання економічної активності — це збільшення купівлі товарів і послуг.

А в нас понад половина товарів — це імпорт, за який треба сплачувати валютою. А її надходження впали, бо порти стоять, експорт мінімальний, — розповів економічний експерт Олексій Кущ для видання LB.ua.

Тож поки що Нацбанку вдається утримувати курс долара від різких коливань, але в довгостроковій перспективі девальвація гривні за умов повномасштабної війни та ускладнення експорту національної продукції неминуча.

В Україні облікова ставка зросла до 25%. Заступник Голови Ради Нацбанку України Василь Фурман детально розповів про таке рішення.

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