Представительница Польши на Евровидении 2023: кто такая Blanka и о чем песня Solo

На Евровидении 2023 Польша отправила певицу Blanka. Девушка будет выступать 11 мая во втором полуфинале. Она исполнит песню Solo. Что известно об артистке Blanka из Польши и ее конкурсной песне Solo — читай в материале.
Настоящее имя артистки — Бланка Стайков. Ей 23 года, и занимается конкурсантка не только пением, но и моделингом.
Девушка начала заниматься музыкой с детства и выпустила дебютный сингл Strong Enough в 13 лет.
І куплет
Дорогой.Это какое-то безумие.Как еще это сказать?С тобой я потеряла рассудок.
Милый.Что с тобой случилось?Я думала, что знаю тебя.Но теперь пришло время посмотреть правде в глаза.
Припев
Ты то горячий, то холодный.
Высокий и низкий.
Ты не даешь покоя моим мыслям
Нет, нет, нет, нет, все не так.
Позвольте мне объяснить.
II куплет
Теперь я лучше сама, сама, самаЯ никогда не подведу, диди.Теперь я покажу тебе, покажу тебе,Покажу тебе, что ты теряешь.Теперь я лучше одна, одна.Я никогда не подведу, диди.Теперь я покажу тебе, покажу тебе,Как я танцую соло.
Скажи мне,Стоило ли оно того —Играть со мной в грязные игрыНо кто теперь будет смеяться, дорогой?
Посмотри на меня.Все на меня смотрят.Держу пари, ты сожалеешь об этомО том, что происходит.
А пока ты ждешь второго полуфинала, читай, когда и сколько раз Украина побеждала на Евровидении.
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