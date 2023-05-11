Представительница Польши на Евровидении 2023: кто такая Blanka и о чем песня Solo

На Евровидении 2023 Польша отправила певицу Blanka. Девушка будет выступать 11 мая во втором полуфинале. Она исполнит песню Solo. Что известно об артистке Blanka из Польши и ее конкурсной песне Solo — читай в материале.

Кто такая Blanka

Настоящее имя артистки — Бланка Стайков. Ей 23 года, и занимается конкурсантка не только пением, но и моделингом.

Девушка начала заниматься музыкой с детства и выпустила дебютный сингл Strong Enough в 13 лет.

Перевод песни Blanka — Solo

І куплет

Дорогой.

Это какое-то безумие.

Как еще это сказать?

С тобой я потеряла рассудок.

Милый.

Что с тобой случилось?

Я думала, что знаю тебя.

Но теперь пришло время посмотреть правде в глаза.

Припев

Ты то горячий, то холодный.

Высокий и низкий.

Ты не даешь покоя моим мыслям

Нет, нет, нет, нет, все не так.

Позвольте мне объяснить.

II куплет

Теперь я лучше сама, сама, сама

Я никогда не подведу, диди.

Теперь я покажу тебе, покажу тебе,

Покажу тебе, что ты теряешь.

Теперь я лучше одна, одна.

Я никогда не подведу, диди.

Теперь я покажу тебе, покажу тебе,

Как я танцую соло.

Скажи мне,

Стоило ли оно того —

Играть со мной в грязные игры

Но кто теперь будет смеяться, дорогой?

Посмотри на меня.

Все на меня смотрят.

Держу пари, ты сожалеешь об этом

О том, что происходит.

Blanka — Solo: выступление на Евровидении