Представниця Польщі на Євробаченні 2023: хто така Blanka та про що пісня Solo

На Євробачення 2023 Польща відправила співачку Blanka. Дівчина виступатиме 11 травня у другому півфіналі. Вона виконає пісню Solo. Що відомо про артистку Blanka з Польщі та її конкурсну пісню Solo — читай у матеріалі.
Справжнє ім’я артистки — Бланка Стайков. Їй 23 роки, і захоплюється конкурсантка не лише співом, а й моделінгом. Дівчина почала займатися музикою з дитинства та випустила дебютний сингл Strong Enough у 13 років.
І куплет
Дорогий,
Це якесь божевілля.
Як це ще сказати?
З тобою я збожеволіла.
Милий.
Що з тобою трапилося?
Я думала, що я тебе знаю.
Але тепер настав час подивитися правді у вічі.
Приспів
Ти гарячий, то холодний.
Високий та низький.
Ти не даєш спокою моїм думкам
Ні, ні, ні, ні, все не так.
Дозволь мені пояснити.
II куплет
Тепер я краща сама, сама, сама,
Я ніколи не підведу, діді,
Тепер я покажу тобі, покажу тобі,
Покажу тобі, що ти втрачаєш.
Тепер я краще одна, одна,
Я ніколи не підведу, діді.
Як я танцюю, соло.
Скажи мені,
Чи коштувало воно того?
Грати зі мною у брудні ігри
Але хто тепер сміятиметься, любий?
Поглянь на мене.
Усі на мене дивляться.
Тримаю парі, ти шкодуєш про це
Про те, що відбувається.
А поки ти чекаєш на другий півфінал, читай, коли та скільки разів Україна перемагала на Євробаченні.
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