Представниця Польщі на Євробаченні 2023: хто така Blanka та про що пісня Solo

На Євробачення 2023 Польща відправила співачку Blanka. Дівчина виступатиме 11 травня у другому півфіналі. Вона виконає пісню Solo. Що відомо про артистку Blanka з Польщі та її конкурсну пісню Solo — читай у матеріалі.

Хто така Blanka

Справжнє ім’я артистки — Бланка Стайков. Їй 23 роки, і захоплюється конкурсантка не лише співом, а й моделінгом. Дівчина почала займатися музикою з дитинства та випустила дебютний сингл Strong Enough у 13 років.

Переклад пісні Blanka — Solo

І куплет

Дорогий,

Це якесь божевілля.

Як це ще сказати?

З тобою я збожеволіла.

Милий.

Що з тобою трапилося?

Я думала, що я тебе знаю.

Але тепер настав час подивитися правді у вічі.

Приспів

Ти гарячий, то холодний.

Високий та низький.

Ти не даєш спокою моїм думкам

Ні, ні, ні, ні, все не так.

Дозволь мені пояснити.

II куплет

Тепер я краща сама, сама, сама,

Я ніколи не підведу, діді,

Тепер я покажу тобі, покажу тобі,

Покажу тобі, що ти втрачаєш.

Тепер я краще одна, одна,

Я ніколи не підведу, діді.

Тепер я покажу тобі, покажу тобі,

Як я танцюю, соло.

Скажи мені,

Чи коштувало воно того?

Грати зі мною у брудні ігри

Але хто тепер сміятиметься, любий?

Поглянь на мене.

Усі на мене дивляться.

Тримаю парі, ти шкодуєш про це

Про те, що відбувається.

Blanka — Solo: виступ на Євробаченні

А поки ти чекаєш на другий півфінал, читай, коли та скільки разів Україна перемагала на Євробаченні.

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