Позаботься о здоровье хвостатого: когда и какие прививки нужно сделать щенку до года

Когда в семье появляется щенок, то владельцы получают не только положительные эмоции, но и много хлопот. Нужно заботиться не только о комфорте животного дома, но и о его здоровье. Для этого нужно провести вакцинацию щенка.
Часто хозяева задумываются, когда делать прививки щенку до года и какие именно.
Обычно прививку щенку не делают раньше восьми недель. Ведь к этому моменту у животного еще не сформировалась иммунная система.
В возрасте 8-12 недель в организме щенка появляется так называемое окно восприимчивости. В этот момент количество материнских антигенов в крови резко падает, животное становится склонным подцепить инфекционное заболевание. Поэтому этот период считают наиболее благоприятным для вакцинации.
Но редко может случиться так, что первую прививку придется делать собаке в возрасте трех-четырех недель. Вакцина специально предназначена для еще неокрепшего молодого организма.
Делают ее только в тех ситуациях, когда есть высокая вероятность заражения. К примеру, если была эпидемия в питомнике.
Делают ее только в тех ситуациях, когда есть высокая вероятность заражения. К примеру, если была эпидемия в питомнике.
Есть еще поливалентные либо всеохватывающие вакцины. Они способны формировать иммунитет щенка одновременно к нескольким заболеваниям. Такие вакцины лучше переносят взрослые собаки, у щенков может возникать ряд побочных эффектов.
С помощью этой вакцины можно за один раз привить животное сразу против нескольких заболеваний. Но одна вакцина не может содержать более шести-семи разновидностей штаммов вирусов.
С помощью этой вакцины можно за один раз привить животное сразу против нескольких заболеваний. Но одна вакцина не может содержать более шести-семи разновидностей штаммов вирусов.
Не забывай, что вакцинировать животное должен ветеринар, он записывает данные о прививках в паспорт животного. Не забудь проконсультироваться со специалистом перед процедурой и подготовить щенка к ней.
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