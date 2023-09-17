Позаботься о здоровье хвостатого: когда и какие прививки нужно сделать щенку до года

Когда в семье появляется щенок, то владельцы получают не только положительные эмоции, но и много хлопот. Нужно заботиться не только о комфорте животного дома, но и о его здоровье. Для этого нужно провести вакцинацию щенка.

Часто хозяева задумываются, когда делать прививки щенку до года и какие именно.

Когда делать прививку щенку

Обычно прививку щенку не делают раньше восьми недель. Ведь к этому моменту у животного еще не сформировалась иммунная система.

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В возрасте 8-12 недель в организме щенка появляется так называемое окно восприимчивости. В этот момент количество материнских антигенов в крови резко падает, животное становится склонным подцепить инфекционное заболевание. Поэтому этот период считают наиболее благоприятным для вакцинации.

Но редко может случиться так, что первую прививку придется делать собаке в возрасте трех-четырех недель. Вакцина специально предназначена для еще неокрепшего молодого организма.

Делают ее только в тех ситуациях, когда есть высокая вероятность заражения. К примеру, если была эпидемия в питомнике.

Какие прививки делают щенки до года

8-10 недель — первая прививка против гепатита, чумы, парагриппа, энтерита, лептоспироза. После прививки животному желательно быть на карантине две недели, чтобы сформировать стойкость иммунитета.

11-13 недель — вторая прививка против гепатита, чумы, парагриппа, энтерита, лептоспироза, также следует соблюдать карантин после процедуры. Еще в этом возрасте проводят прививку щенку против бешенства. Но эту вакцинацию можно перенести до того момента, пока собака не достигнет шестимесячного возраста. Но только если животное не будет контактировать с другими собаками до этого момента.

6-7 месяцев — в этом возрасте щенку делают третью прививку против гепатита, чумы парагриппа, энтерита, лептоспироза, а также вторую прививку против бешенства. После процедуры следует соблюдать карантин в две недели.

12 месяцев — четвертая прививка против гепатита, чумы парагриппа, энтерита, лептоспироза. Как в прошлые разы, животное должно быть на карантине две недели.

Есть еще поливалентные либо всеохватывающие вакцины. Они способны формировать иммунитет щенка одновременно к нескольким заболеваниям. Такие вакцины лучше переносят взрослые собаки, у щенков может возникать ряд побочных эффектов.

С помощью этой вакцины можно за один раз привить животное сразу против нескольких заболеваний. Но одна вакцина не может содержать более шести-семи разновидностей штаммов вирусов.

Не забывай, что вакцинировать животное должен ветеринар, он записывает данные о прививках в паспорт животного. Не забудь проконсультироваться со специалистом перед процедурой и подготовить щенка к ней.

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