Видишь оранжевые пятна на листьях? Надо срочно обрабатывать цветок! Как вылечить ржавчину на розах

Кусты роз — украшение любого сада. Наверное, каждый садовод хочет, чтобы у него на клумбе росло много разных сортов роз. Но бывает так, что разные цветы в саду атакуют заболевания. Ржавчина на розах — частое явление и очень опасное, ведь она очень быстро распространяется.

Мы расскажем, чем обработать листья цветка, если появилась ржавчина на розе.

Ржавчина на розе: что это

Если на листьях розы появляются темные коричнево-оранжевые пятна, то, скорее всего, куст заражен ржавчиной. Возбудителем этого заболевания является гриб рода Phragmidium. Первые признаки болезни видны в начале лета.

Ржавчина на розе: симптомы

Когда появляется ржавчина на розе, на нижней стороне листьев видны оранжевые подушечки — летние споры гриба. До осени на листьях появляются пятна черного цвета. Пораженные побеги искривляются, листья желтеют и опадают, роза перестает цвести. Если не вылечить куст, растение погибнет.

Гриб Phragmidium может попасть в сад с новым посадочным материалом или распространиться с других растений. Развитию ржавчины на розе способствует высокая влажность воздуха.

Куст розы сильно страдает от этого грибка. Нарушается фотосинтез. Грибок поглощает все питательные вещества растения. Цветок вырабатывает недостаточно хлорофилла. Роза со ржавчиной может не пережить зиму.

Ржавчина на розе: чем обрабатывать цветок

Если ты заметил(-а) первые признаки ржавчины на розе, цветок следует обработать бордоской жидкостью либо любыми другими медьсодержащими препаратами. Их можно приобрести в магазинах для сада и огорода.

Также нужно обрезать как можно ниже поражённые ржавчиной стебли, тщательно собрать опавшую больную листву, бутоны и все части растения с рыжим налётом.

Все, что удалось собрать, надо сжечь, чтобы инфекция не распространилась вновь. Нельзя использовать собранные материалы для компоста.

Желательно снять заражённый верхний слой земли из-под куста розы и вынести его за пределы участка. После обрезки больных частей куст надо обработать фунгицидами.

Чем обработать розу, если появилась ржавчина: домашние методы

Можно бороться со ржавчиной на розе теми средствами, что есть под рукой:

настой полыни — надо свежие измельчённые зелёные части растения (400 г) настоять в ведре воды в течение двух недель, развести пополам водой и опрыскивать кусты или поливать грунт;

мыльный раствор — в ведре горячей воды растворить два куска потёртого хозяйственного мыла. Опрыскивать раствором кусты роз через два-три дня на протяжении 30–45 дней;

отвар хвоща — 1 кг порезанной зелени хвоща настоять в 10 л воды в течение суток. Настой прокипятить 30 минут, развести в пропорции 1:10 с водой и опрыскивать куст.

Чтобы куст розы давал много цветков, нужно правильно за ним ухаживать. Ранее мы рассказывали, как обрезать розу весной.

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