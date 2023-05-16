Бачиш помаранчеві плями на листках? Потрібно терміново обробляти квітку! Як вилікувати іржу на трояндах

Кущі троянд — окраса будь-якого саду. Напевно, кожен садівник та садівниця хоче, щоб у них на клумбі росло багато різних сортів троянд. Але буває так, що різні квіти у саду атакують хвороби та інфекції. Іржа на трояндах — часте явище і дуже небезпечне, адже вона дуже швидко поширюється.

Ми розповімо, чим обробити листя квітки, якщо з’явилася іржа на троянді.

Іржа на троянді: що це

Якщо на листі троянди з’являються темні коричнево-жовтогарячі плями, то, найімовірніше, кущ заражений іржею. Збудником цього захворювання є гриб роду Phragmidium. Перші ознаки хвороби видно на початку літа.

Іржа на троянді: симптоми

Коли з’являється іржа на троянді, на нижній стороні листя видно помаранчеві подушечки — літні спори гриба. До осінньої пори на листі з’являються плями чорного кольору. Уражені пагони викривляються, листя жовтіє та опадає, троянда перестає цвісти. Якщо не вилікувати кущ, рослина загине.

Гриб Phragmidium може потрапити до саду з новим посадковим матеріалом або поширитися з інших рослин. Розвитку іржі на троянди сприяє висока вологість повітря.

Кущ троянди сильно страждає від цього грибка. Порушується фотосинтез. Грибок поглинає усі поживні речовини рослини. Квітка виробляє недостатньо хлорофілу. Троянда з іржею може не пережити зиму.

Іржа на троянді: чим обробляти квітку

Якщо ти помітив(-ла) перші ознаки іржі на троянди, квітку слід обробити бордоською рідиною або будь-якими іншими препаратами, які містять мідь. Їх можна придбати в магазинах для саду та городу.

Також потрібно обрізати якомога нижче уражені іржею стебла, ретельно зібрати опале хворе листя, бутони та всі частини рослини з рудим нальотом.

Все, що вдалося зібрати, треба спалити, щоб інфекція не поширилася знову. Не можна використовувати зібрані матеріали для компосту.

Бажано зняти заражений верхній шар землі з-під куща троянди та винести його за межі ділянки. Після обрізання хворих частин кущ треба обробити фунгіцидами.

Чим обробити троянду, якщо з’явилася іржа: домашні методи

Можна боротися з іржею на троянди тими засобами, що є під рукою:

настій полину — треба свіжі подрібнені зелені частини рослини (400 г) настояти у відрі води протягом двох тижнів, розвести навпіл водою та обприскувати кущі або поливати ґрунт;

мильний розчин — у відрі гарячої води розчинити два шматки потертого господарського мила. Обприскувати розчином кущі троянд через два-три дні протягом 30–45 днів;

відвар хвоща — 1 кг порізаної зелені хвоща настояти у 10 л води протягом доби. Настій прокип’ятити 30 хвилин, розвести в пропорції 1:10 з водою та обприскувати кущ.

Щоб кущ троянди давав багато квітів, треба правильно за ним доглядати. Раніше ми розповідали, як обрізати троянду навесні.

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