Чем обработать землю перед посадкой рассады — безопасные домашние и биологические средства

Прежде чем сажать семена, позаботься о почве для рассады и убедись, что в ней нет грибков, болезней и вредителей.

Готовые смеси, которые продаются в магазинах, обычно уже очищены, но, если ты не уверен (-а) в их качестве, следует обеззаразить почву самостоятельно.

Чем обработать землю перед посадкой рассады, чтобы растения не заболели и не погибли из-за вредных микроорганизмов в земле — рассказываем способы.

Как подготовить землю перед посадкой рассады — домашние средства

Попробуй воспользоваться проверенными домашними средствами. Мы предлагаем три самых безопасных:

марганцовка;

перекись водорода;

хлоргексидин.

Как продезинфицировать землю перед посадкой рассады марганцовкой

Чтобы обеззаразить землю для рассады марганцовкой важно приготовить раствор правильной концентрации. Для этого в десяти литрах воды нужно растворить 5 г марганцовки. Такой смеси хватит для полива земли на площади 3-4 квадратных метра.

Главное — тщательно растворить марганцовку, чтобы не осталось кристаллов, которые могут повредить растениям. А вот если раствор получится слишком концентрированным, он может пожечь семена.

Как обработать почву перед посадкой рассады перекисью водорода

Чтобы продезинфицировать землю для рассады с помощью перекиси водорода нужно просто развести его. Для этого на литр воды добавляют 1,5-2 столовых ложки 3% перекиси и хорошо проливают почву за день-два до того, как планируют сеять семена.

Хотя перекись водорода стоит совсем недорого, она отлично помогает, уничтожая бактерии и грибки.

Как подготовить землю для рассады хлоргексидином

Для этого способа дезинфекции нужно смешать 2 столовых ложки хлоргексидина с половиной литра воды. Налить смесь в пульверизатор.

Землю поливать не нужно, иначе она станет слишком плотной, поэтому используем распылитель. Тщательно опрыскиваем смесью, чтобы увлажнить и обеззаразить. После этого можно сразу сажать семена.

Чем обработать почву перед посадкой рассады — биологические препараты

Биологические препараты идеально подходят для деликатного обеззараживания почвы. Они помогают бороться с вредными микроорганизмами, при этом не наносят вред самой почве.

Эти средства делают землю безопасной для растений, сохраняя при этом ее полезные свойства и улучшая усвоение питательных веществ.

Биологические препараты содержат природные антибиотики, подавляющие вредные бактерии:

средства на основе триходермы — Триходермин, Трихоплант;

средства на основе сенной палочки — Фитоспорин-М, Споробактерин.

Прокаливание как способ подготовить землю перед посадкой рассады

Также землю перед посадкой рассады можно предварительно прогреть в духовке. Для этого разложить на противень почву высотой 2 см и продержать при температуре +200 градусов в течение получаса. Затем охладить — и сеять семена обычным способом.

А еще можно продержать землю в микроволновке. Способ удивительно прост: на 5 литров земли взять примерно 1 стакан воды, и после полива загрузить увлажненную землю на максимальную мощность в микроволновку. Держать около 15 минут, остудить. Продезинфицированная почва готова для посадки рассады.

