Чем обработать землю перед посадкой рассады — безопасные домашние и биологические средства

Фото Pexels Прежде чем сажать семена, позаботься о почве для рассады и убедись, что в ней нет грибков, болезней и вредителей.Готовые смеси, которые продаются в магазинах, обычно уже очищены, но, если ты не уверен (-а) в их качестве, следует обеззаразить почву самостоятельно. Чем обработать землю перед посадкой рассады, чтобы растения не заболели и не погибли из-за вредных микроорганизмов в земле — рассказываем способы.Как подготовить землю перед посадкой рассады — домашние средства Попробуй воспользоваться проверенными домашними средствами. Мы предлагаем три самых безопасных: марганцовка; перекись водорода; хлоргексидин. Как продезинфицировать землю перед посадкой рассады марганцовкой Чтобы обеззаразить землю для рассады марганцовкой важно приготовить раствор правильной концентрации. Для этого в десяти литрах воды нужно растворить 5 г марганцовки. Такой смеси хватит для полива земли на площади 3-4 квадратных метра. Главное — тщательно растворить марганцовку, чтобы не осталось кристаллов, которые могут повредить растениям. А вот если раствор получится слишком концентрированным, он может пожечь семена. Читать по теме Дождись правильного момента: когда садить помидоры в открытый грунт Рассказываем когда и как высаживать рассаду помидор в открытый грунт. Как обработать почву перед посадкой рассады перекисью водорода Чтобы продезинфицировать землю для рассады с помощью перекиси водорода нужно просто развести его. Для этого на литр воды добавляют 1,5-2 столовых ложки 3% перекиси и хорошо проливают почву за день-два до того, как планируют сеять семена. Хотя перекись водорода стоит совсем недорого, она отлично помогает, уничтожая бактерии и грибки. Как подготовить землю для рассады хлоргексидином Для этого способа дезинфекции нужно смешать 2 столовых ложки хлоргексидина с половиной литра воды. Налить смесь в пульверизатор. Землю поливать не нужно, иначе она станет слишком плотной, поэтому используем распылитель. Тщательно опрыскиваем смесью, чтобы увлажнить и обеззаразить. После этого можно сразу сажать семена. Чем обработать почву перед посадкой рассады — биологические препараты Биологические препараты идеально подходят для деликатного обеззараживания почвы. Они помогают бороться с вредными микроорганизмами, при этом не наносят вред самой почве. Эти средства делают землю безопасной для растений, сохраняя при этом ее полезные свойства и улучшая усвоение питательных веществ. Биологические препараты содержат природные антибиотики, подавляющие вредные бактерии: средства на основе триходермы — Триходермин, Трихоплант; средства на основе сенной палочки — Фитоспорин-М, Споробактерин. Pexels Прокаливание как способ подготовить землю перед посадкой рассады Также землю перед посадкой рассады можно предварительно прогреть в духовке. Для этого разложить на противень почву высотой 2 см и продержать при температуре +200 градусов в течение получаса. Затем охладить — и сеять семена обычным способом. А еще можно продержать землю в микроволновке. Способ удивительно прост: на 5 литров земли взять примерно 1 стакан воды, и после полива загрузить увлажненную землю на максимальную мощность в микроволновку. Держать около 15 минут, остудить. Продезинфицированная почва готова для посадки рассады. Раньше мы рассказывали, когда сеять огурцы на рассаду в 2025 году для пересадки в теплице и открытый грунт — лучшие даты. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: сад и огород Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter