Когда сеять огурцы на рассаду в 2025 году для пересадки в теплицу и открытый грунт — лучшие даты

Фото Pexels Популярные в огородничестве огурцы на самом деле довольно капризная культура, особенно чувствительная к перепадам температур. Чтобы не погубить всходы, правильно рассчитай даты высадки в открытый грунт или в теплицу. Рассказываем, когда в 2025 году сажать огурцы на рассаду для теплицы, чтобы в мае можно было наслаждаться хрустящими и нежными плодами. И даты для более позднего и обильного урожая в открытом грунте. Когда сеять огурцы на рассаду в Украине Огурцы являются теплолюбивой культурой, поэтому высаживать их следует только в хорошо прогретую почву. Рассада может быть посажена в открытый грунт, когда дневная температура достигает минимум +14 градусов, а ночная не опускается ниже 7–8 градусов. Обычно такие условия складываются в конце апреля, начале мая.Сеять семена для высадки огурцов в теплицу можно начинать значительно раньше, с конца февраля по середину марта, а высаживать рассаду в теплицу — в конце марта и весь апрель. Оптимальное время для пересадки рассады — через 20-30 дней после появления всходов. В этот период растения наиболее крепкие и легче адаптируются к новым условиям. в теплицу рассаду огурцов обычно высаживают с конца марта по конец апреля, сроки могут изменяться в зависимости от условий, созданных в тепличке; в открытую почву пересадку рекомендуют проводить с конца апреля, весь май, но если холодно, сначала прикрывать растения пленкой. Читать по теме Недорогой и эффективный способ. Как подкормить огурцы с помощью дрожжей — инструкция Чтобы огурцы росли большими и вкусными, подкорми их дрожжами. Читай в нашем материале, как это сделать. Когда сеять огурцы на рассаду в теплицу и в открытый грунт по лунному посевному календарю на 2025 год Благоприятные для посева огурцов на рассаду дни: Март: 3, 5, 8, 13-18, 27-28; Апрель: 3, 5, 8, 9, 13, 24-28. Непригодные для посева огурцов дни: Март: 9-11, 19-21, 25-26; Апрель: 4, 15-17, 20-22, 30. Как правильно сеять огурцы для рассады Огурцы плохо выдерживают пересадку, поэтому лучше использовать емкости для каждого отдельного растения (это могут быть торфяные таблетки или даже скорлупа от яиц). В каждую емкость следует высевать по одному пророщенному семечку или по два не проросших. Это поможет избежать травмирования нежных корней. Семена углублять в грунт на 3-5 см. После посева емкости поставить на поддон, полить, накрыть стеклом или пленкой и поддерживать температуру +23–28°C до появления всходов. Субстрат увлажнять распылителем дважды в неделю. Первые всходы появятся примерно через неделю. Pexels Какую почву выбрать для посева огурцов на рассаду Для посева огурцов на рассаду лучше всего использовать легкую, питательную и хорошо дренированную почву. Хорошо, если в ее состав входят торф и перегной. Торф создает легкую текстуру, а перегной добавляет питательные вещества. Можно также добавить кокосовый субстрат, хорошо удерживающий влагу и воздухопроницаемый. А также перлит или вермикулит, они придают легкость и способствуют лучшему воздухообмену в почве. Можно самостоятельно приготовить смесь, например из торфа, перегноя и песка (2:1:1), или купить готовую почву для огурцов в магазине. Раньше мы рассказывали о том, чем подкормить рассаду огурцов и когда это нужно делать. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: сад и огород Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter