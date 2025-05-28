Когда сеять огурцы на рассаду в 2025 году для пересадки в теплицу и открытый грунт — лучшие даты

Популярные в огородничестве огурцы на самом деле довольно капризная культура, особенно чувствительная к перепадам температур. Чтобы не погубить всходы, правильно рассчитай даты высадки в открытый грунт или в теплицу.

Рассказываем, когда в 2025 году сажать огурцы на рассаду для теплицы, чтобы в мае можно было наслаждаться хрустящими и нежными плодами. И даты для более позднего и обильного урожая в открытом грунте.

Когда сеять огурцы на рассаду в Украине

Огурцы являются теплолюбивой культурой, поэтому высаживать их следует только в хорошо прогретую почву. Рассада может быть посажена в открытый грунт, когда дневная температура достигает минимум +14 градусов, а ночная не опускается ниже 7–8 градусов. Обычно такие условия складываются в конце апреля, начале мая.

Сеять семена для высадки огурцов в теплицу можно начинать значительно раньше, с конца февраля по середину марта, а высаживать рассаду в теплицу — в конце марта и весь апрель.

Оптимальное время для пересадки рассады — через 20-30 дней после появления всходов. В этот период растения наиболее крепкие и легче адаптируются к новым условиям.

в теплицу рассаду огурцов обычно высаживают с конца марта по конец апреля, сроки могут изменяться в зависимости от условий, созданных в тепличке;

в открытую почву пересадку рекомендуют проводить с конца апреля, весь май, но если холодно, сначала прикрывать растения пленкой.

Когда сеять огурцы на рассаду в теплицу и в открытый грунт по лунному посевному календарю на 2025 год

Благоприятные для посева огурцов на рассаду дни:

Март: 3, 5, 8, 13-18, 27-28;

Апрель: 3, 5, 8, 9, 13, 24-28.

Непригодные для посева огурцов дни:

Март: 9-11, 19-21, 25-26;

Апрель: 4, 15-17, 20-22, 30.

Как правильно сеять огурцы для рассады

Огурцы плохо выдерживают пересадку, поэтому лучше использовать емкости для каждого отдельного растения (это могут быть торфяные таблетки или даже скорлупа от яиц).

В каждую емкость следует высевать по одному пророщенному семечку или по два не проросших. Это поможет избежать травмирования нежных корней.

Семена углублять в грунт на 3-5 см. После посева емкости поставить на поддон, полить, накрыть стеклом или пленкой и поддерживать температуру +23–28°C до появления всходов.

Субстрат увлажнять распылителем дважды в неделю. Первые всходы появятся примерно через неделю.

Какую почву выбрать для посева огурцов на рассаду

Для посева огурцов на рассаду лучше всего использовать легкую, питательную и хорошо дренированную почву. Хорошо, если в ее состав входят торф и перегной. Торф создает легкую текстуру, а перегной добавляет питательные вещества.

Можно также добавить кокосовый субстрат, хорошо удерживающий влагу и воздухопроницаемый. А также перлит или вермикулит, они придают легкость и способствуют лучшему воздухообмену в почве.

Можно самостоятельно приготовить смесь, например из торфа, перегноя и песка (2:1:1), или купить готовую почву для огурцов в магазине.

Раньше мы рассказывали о том, чем подкормить рассаду огурцов и когда это нужно делать.

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