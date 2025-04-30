Чим обробити землю перед посадкою розсади — безпечні домашні та біологічні засоби

Перш ніж садити насіння, подбай про ґрунт для розсади та переконайся, що у ньому немає грибків, хвороб та шкідників.

Готові суміші, які продаються в магазинах, зазвичай вже очищені, але, якщо ти не впевнений (-а) у їхній якості, варто знезаразити ґрунт самостійно.

Чим обробити землю перед посадкою розсади, щоб рослини не захворіли та не загинули через шкідливі мікроорганізми в землі — розказуємо способи.

Як підготувати землю перед посадкою розсади — домашні засоби

Спробуй скористатися перевіреними домашніми засобами. Ми пропонуємо три найбезпечніші:

марганцівка;

перекис водню;

хлоргексидин.

Як продезінфікувати землю перед посадкою розсади марганцівкою

Щоб знезаразити землю для розсади марганцівкою, важливо приготувати розчин правильної концентрації. Для цього в десяти літрах води потрібно розчинити 5 г марганцівки. Такої суміші вистачить для поливу землі на площі 3-4 квадратні метри.

Головне — ретельно розчинити марганцівку, щоб не залишилося кристалів, які можуть зашкодити рослинам. А от якщо розчин вийде занадто концентрованим, він може попалити насіння.

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Як обробити ґрунт перед посадкою розсади перекисом водню

Щоб продезінфікувати землю для розсади за допомогою перекису водню, потрібно просто розвести його. Для цього на літр води додають 1,5-2 столові ложки 3% перекису і добре проливають ґрунт за день-два до того, як планують сіяти насіння.

Хоча перекис водню коштує зовсім недорого, він відмінно допомагає, знищуючи бактерії та грибки.

Як підготувати землю для розсади хлоргексидином

Для цього способу дезінфекції потрібно змішати 2 столові ложки хлоргексидину з половиною літра води. Налити суміш в пульверизатор.

Землю поливати не потрібно, інакше вона стане занадто щільною, тому використовуємо розпилювач. Ретельно обприскуємо сумішшю, щоб зволожити і знезаразити. Після цього можна відразу садити насіння.

Чим обробити ґрунт перед посадкою розсади — біологічні препарати

Біологічні препарати ідеально підходять для делікатного знезараження ґрунту. Вони допомагають боротися зі шкідливими мікроорганізмами, при цьому не завдають шкоди самому ґрунту.

Ці засоби роблять землю безпечною для рослин, зберігаючи при цьому її корисні властивості та покращують засвоєння поживних речовин.

Біологічні препарати містять природні антибіотики, які пригнічують шкідливі бактерії:

засоби на основі триходерми — Триходермін, Трихоплант;

засоби на основі сінної палички — Фітоспорин-М, Споробактерин.

Прожарювання як спосіб підготувати землю перед посадкою розсади

Також землю перед посадкою розсади можна попередньо прогріти у духовці. Для цього розкласти на деко ґрунт заввишки 2 см і протримати при температурі +200 градусів протягом півгодини. Потім остудити — і сіяти насіння у звичайний спосіб.

А ще можна протримати землю у мікрохвильовій пічці. Спосіб напрочуд простий: на 5 літрів землі взяти приблизно 1 склянку води, і після поливу завантажити зволожену землю на максимальну потужність у мікрохвильовку. Тримати близько 15 хвилин, остудити. Продезінфікований ґрунт готовий для посадки розсади.

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