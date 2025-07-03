Чем подкормить розы в июле: цветы будут яркими и очень ароматными

Фото Unsplash Летом активно растут и цветут розы. Но они могут болеть или пускать больше листьев и меньше цветов. Поэтому нужно знать, чем подкормить розы в июле для обильного цветения. Также подкормка в середине лета помогает укрепить кусты, сделать их более устойчивыми к жаре и вредителям. Чем подкормить розы для роскошного цветения Фосфорно-калийные удобрения Лучше всего в июле розам подойдет комплекс с фосфором и калием. Эти вещества стимулируют формирование бутонов, яркость цвета и укрепляют ткани растения. Благодаря этому цветы дольше держатся, а сам куст лучше готовится к следующим волнам цветения.Можно смешать: суперфосфат (20-30 г) + сульфат калия (10-15 г) на ведро воды. Поливать нужно под корень, избегая попадания раствора в листья. Читать по теме Как бороться с тлей на розах: безопасные и быстрые способы, чтобы не дожидаться, пока на листе будут следы Как бороться с тлей на розах — читай в материале. Зола Это природный источник калия. Можно посыпать сухой золой почву вокруг куста (1 стакан на кв. м). Другой вариант — сделать настой: 1 стакан золы на 10 л воды, настоять сутки и полить цветы. Такой раствор повышает стойкость к болезням и увеличивает насыщенность аромата цветов. Специальные удобрения для роз В специализированных магазинах для сада и огорода можно найти готовые смеси для роз, например они имеют уже сбалансированный состав. Как подкормить розы в домашних условиях Растворы удобрений всегда нужно вливать в уже влажную землю, чтобы не обжечь корни. Лучше всего подкармливать вечером или в пасмурную погоду, чтобы растение лучше усвоило питательные вещества. После подкормки обязательно нужно немного разрыхлить почву и замульчировать ее скошенной травой или перегноем. Это поможет дольше сохранять влагу и оградит от резких перепадов температур. Также помни, что в июле розы нуждаются в меньшем количестве азота, чтобы не стимулировать чрезмерный рост зелени в ущерб цветам и не сделать растение уязвимым перед зимой. А вот калий очень нужен — он повышает устойчивость к засухе и болезням. За розами нужен правильный уход и после цветения тоже. Поэтому нужно знать, как обрезать розы после цветения. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: сад и огород Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter