Чим підживити троянди в липні: квіти будуть яскравими та дуже ароматними

Влітку активно ростуть та цвітуть троянди. Але вони можуть хворіти або пускати більше листя та менше квітів. Тож треба знати, чим підживити троянди в липні для рясного цвітіння.

Також підживлення у середині літа допомагає зміцнити кущі, зробити їх більш стійкими до спеки та шкідників.

Чим підживити троянди для рясного цвітіння

Фосфорно-калійні добрива

Найкраще в липні трояндам підійде комплекс із фосфором і калієм. Ці речовини стимулюють формування бутонів, яскравість кольору і зміцнюють тканини рослини. Завдяки цьому квіти довше тримаються, а сам кущ краще готується до наступних хвиль цвітіння.

Можна змішати:суперфосфат (20-30 г) + сульфат калію (10-15 г) на відро води. Поливати треба під корінь, уникаючи потрапляння розчину на листя.

Зола

Це природне джерело калію. Можна посипати сухою золою ґрунт навколо куща (1 склянка на кв. м). Інший варіант — зробити настій: 1 склянка золи на 10 л води, настояти добу й полити квіти.

Такий розчин підвищує стійкість до хвороб і збільшує насиченість аромату квітів.

Спеціальні добрива для троянд

У спеціалізованих магазинах для саду та городу можна знайти готові суміші для троянд, наприклад, вони мають вже збалансований склад.

Як підживити троянди в домашніх умовах

Розчини добрив завжди треба вливати у вже вологу землю, щоб не обпалити коріння.

Найкраще підживлювати увечері або в похмуру погоду, щоб рослина краще засвоїла поживні речовини. Після підживлення обов’язково треба трохи розпушити ґрунт і замульчувати його скошеною травою або перегноєм. Це допоможе довше зберігати вологу й захистить від різких перепадів температур.

Також пам’ятай, що у липні троянди потребують менше азоту, щоб не стимулювати надмірний ріст зелені на шкоду квітам і не зробити рослину вразливою перед зимою. А ось калій дуже потрібен — він підвищує стійкість до посухи та хвороб.

За трояндами треба догляд і після цвітіння також. Тому треба знати, як обрізати троянди після цвітіння.

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