Чем подкормить кабачки в июне, чтобы отблагодарили вкусным урожаем

В июне кабачки активно растут и формируют завязи, поэтому им нужно много питательных веществ. Это время, когда подкормка напрямую влияет на будущий урожай.

Расскажем о натуральных экологических вариантах, и о минеральных удобрениях, которыми можно подкормить кабачки в июне.

Чем подкормить кабачки в июне: экологические удобрения

Если ты хочешь выращивать овощи без химии, то используй удобрения, которыми кормили овощи еще бабушки-дедушки, и не пожалеешь. Экологические удобрения — естественная подкормка, которая не повредит ни растению, ни потребляющим плоды.

Попробуй в июне подкормить кабачки настоем крапивы. Для этого берешь ведро, кладешь туда полведра измельченной крапивы (молодая самая лучшая), заливаешь водой и оставляешь бродить дней на 5-7.

Затем разводишь в пропорции примерно 1 литр настоя на 10 литров воды и поливаешь под корень. Такой настой богат азотом и помогает кабачкам активно расти.

Еще один вариант — древесная зола. Ее необязательно настаивать, просто рассыпаешь небольшое количество под кустики или добавляешь в воду для полива (1 стакан на ведро воды). Зола дает калий и фосфор — они очень важны для хорошего плодоношения.

А чтобы кабачки не горчили, попробуй подкормить их настоем банановой шкурки – в ней много калия. Просто нарезаешь несколько банановых шкурок, заливаешь литром воды, настаиваешь пару дней и поливаешь под куст. Это очень мягкое, но полезное удобрение.

Чем подкормить кабачки в июне: минеральные удобрения

Если ты не против минеральной подкормки, в июне можно использовать комплексное удобрение типа нитроаммофоски — в нем есть и азот, и фосфор, и калий, все сбалансировано. Достаточно чайной ложки на ведро воды. Подкармливать можно так раз в две недели.

Для стимуляции завязи хорошо подходит и суперфосфат или даже простой сульфат калия — они помогают кабачкам образовывать больше плодов, и сами плоды будут вкуснее, плотнее, не пустотелые.

А если видишь, что начинают загнивать кончики молодых кабачков — это значит, что не хватает кальция. В таком случае следует подпитать растения кальциевой селитрой. Ее разводят в воде (10-15 г на ведро) и поливают или опрыскивают по листьям. Можно сделать так один-два раза с интервалом в неделю. Главное — не слишком часто, потому что кальция много не нужно, но и без него — беда.

Против горечи плодов в июне попробуй использовать сульфат калия. Это калий в чистом виде, без хлора, который кабачки очень не любят. Его можно растворить — где-то одна столовая ложка на ведро воды, и подкормить по такому графику: один раз в десять дней. Калий помогает плодам быть сладкими, мясистыми и не горькими.

В целом, подкармливать кабачки в июне можно, сочетая минералку и экологические удобрения. Например, раз дать органику (настой крапивы или коровяка), а через неделю — что-то из минеральных. Главное — не переусердствовать: лучше поменьше, но регулярно.

И еще помни правило: лучше всего проводить подкормку после дождя или полива, чтобы не обжечь корни, и желательно в облачную погоду или вечером, когда нет палящего солнца.

Узнай также другие полезные подкормки кабачков летом — нашатырным спиртом, дрожжами, йодом и т.д.

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